Consejo de Seguridad de la ONU celebra reunión ante ataques de EU e Israel contra Irán

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra una reunión este sábado ante la tensa situación en Medio Oriente, que inició cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán, el cual éste ha respondido con proyectiles dirigidos a bases militares de Washington en la región.

Tras la instalación del Consejo, el secretario General de la ONU, Antonio Gutérres, reiteró su condena a estos ataques y urgió a que los involucrados vuelvan a las negociaciones “para sacar a la región y a nuestro mundo del estancamiento”.

Irán intercepta misiles de Irán, que este último lanzó en represalia a ataque. ı Foto: Reuters

Gutérres acusó que, de no ser así, se corre el riesgo de un “potencial conflicto más grande con graves consecuencias para los civiles y la estabilidad regional”.

El secretario General de la ONU se refirió a las declaraciones de Israel que apuntaban a la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, resultado de estos ataques, lo cual, dijo “no estoy en posición de confirmar”.

“Let’s act responsibly & together to pull the region & our world back from the brink.”



In the Security Council, @antonioguterres calls for immediate cessation of hostilities & de-escalation in the Middle East.https://t.co/UWmLu0oW6D pic.twitter.com/TaEd0rBI1y — United Nations (@UN) February 28, 2026

Finalmente, Gutérres condenó también los ataques de Irán contra los países de Medio Oriente que albergan bases militares de EU, toda vez que, dijo, esto constituye una violación a la soberanía internacional.

La reunión del Consejo General de la ONU fue convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, después de que se diera a conocer el ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

I condemn the military escalation in the Middle East today.



The strikes by the US & Israel against Iran & the subsequent attacks by Iran undermine international security.



These actions carry the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile… pic.twitter.com/9ranLl30U4 — António Guterres (@antonioguterres) February 28, 2026

A la convocatoria se sumaron Rusia, China, Colombia y Baréin. Este último es el representante de Medio Oriente en el Consejo, y uno de los afectados por los ataques en represalia de Irán.

Originalmente, estos ataques fueron dirigidos contra las instalaciones nucleares y balísticas de Irán, sin embargo, horas después, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que fueron dirigidos a Jamenei y otros altos funcionarios iraníes.

A causa de esto, horas antes del ataque, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió una carta al secretario General de la ONU en donde pidió a los integrantes del Consejo de Seguridad “tomar inmediatamente las medidas necesarias para detener este ilegal uso de la fuerza”, en referencia al ataque de EU e Israel perpetraron contra su territorio.

Araghchi condenó este ataque como “un acto de agresión que, indudablemente, representa una amenaza sin precedentes para la estabilidad regional y global”.

