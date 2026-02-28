Presidente y líder supremo de Irán están vivos, tras ataque de EU, declaran fuentes cercanas

Una mujer sostiene una pancarta en apoyo al pueblo iraní, durante una manifestación en Reino Unido.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, así como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, están vivos después del ataque de Estados Unidos e Israel contra su país, según fuentes cercanas, aunque no se ha presentado alguna prueba de vida ni estos personajes han aparecido públicamente.

En declaraciones a la cadena NBC News, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que, tras los ataques, el líder supremo de Irán está vivo “hasta donde yo sé”.

La oración causó especulación en la prensa internacional, toda vez que, según reportes, Alí Jamenei y otros altos mandos de Irán habrían sido los objetivos de este ataque, si bien la versión oficial dicta que el mismo se lanzó contra las instalaciones nucleares y balísticas del país de Medio Oriente.

Una manifestación en París, Francia, en apoyo a protestas en Irán; en primer plano, una foto quemada del líder supremo Alí Jamenei. ı Foto: Reuters

Araghchi subrayó que “todos los altos funcionarios están vivos”. No obstante, reconoció que “puede que hayamos perdido a algunos comandantes”.

Asimismo, reportes extraoficiales apuntan a que el ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadeh, así como el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, habrían fallecido durante el ataque.

El presidente de Irán Masoud Pezeshkian. ı Foto: Reuters

Por otro lado, Yousef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que su padre se encuentra bien, y que los “intentos de asesinarlo no tuvieron éxito”.

“Antes que nada, quiero decir que el estado del doctor es bueno. Hasta donde sé, esta vez los intentos de atentado no tuvieron éxito y los demás funcionarios también están a salvo”, declaró Yousef Pezeshkian, según la agencia iraní IRNA.

No obstante, los líderes no han aparecido públicamente. De acuerdo con reportes, esto respondería a que Jamenei y Pezeshkian fueron trasladados a lugares seguros tras el inicio de los ataques.

Netanyahu and Trump's war on Iran is wholly unprovoked, illegal, and illegitimate.



Trump has turned 'America First' into 'Israel First'—which always means 'America Last'.



Our Powerful Armed Forces are prepared for this day and will teach the aggressors the lesson they deserve pic.twitter.com/xhiWydMyXy — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 28, 2026

A propósito, en declaraciones aparte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, condenó el ataque estadounidense e israelí y aseguró que éste fue “ilegal e ilegítimo”.

La guerra de Netanyahu y Trump contra Irán es totalmente no provocada, ilegal e ilegítima. Trump ha convertido ‘Estados Unidos Primero’ en ‘Israel Primero’, lo cual siempre significa ‘Estados Unidos al Último’. Nuestras poderosas Fuerzas Armadas están preparadas para este día y enseñarán a los agresores la lección que merecen. Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am