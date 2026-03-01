Irán asegura que atacó al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln; EU lo desmiente

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que lanzó un ataque contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, si bien el Mando Central del Ejército del país norteamericano desmintió esta información y aseguró que los misiles “no pasaron ni cerca”.

En un comunicado recogido por agencias internacionales, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que entró en una “nueva fase” en su represalia contra Estados Unidos e Israel por el ataque que perpetraron ayer, el cual dejó varios muertos, entre ellos el líder supremo Alí Jamenei.

A causa de esto, informó la Guardia Revolucionaria, se lanzaron cuatro misiles balísticos contra el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln.

Tras las arrogantes acciones y el ataque de los enemigos estadounidenses y sionistas, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ha atacado el portaaeronaves ‘Abraham Lincoln’ con cuatro misiles balísticos Guardia Revolucionaria iraní, en un comunicado recogido por Europa Press



Sin embargo, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos aseguró que esta información es una “mentira”, y remarcó que “los misiles no pasaron ni cerca” del portaaviones.

Irán afirma que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) atacó al USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA Mando Central del Ejército de Estados Unidos



El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera estuvieron cerca. El Lincoln continúa lanzando aeronaves en apoyo a la campaña implacable del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas del régimen iraní Mando Central del Ejército de Estados Unidos



🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

La Guardia Revolucionaria iraní anunció que seguirá su represalia contra Estados Unidos e Israel, por lo que anunció nuevos ataques contra bases de Washington en países de Medio Oriente.

Los cazas de precisión de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán han bombardeado con éxito bases estadounidenses en los países del Golfo Pérsico y la región del Kurdistán iraquí durante varias etapas de operaciones Guardia Revolucionaria iraní, en un comunicado recogido por Europa Press



Lo anterior después de un ataque de EU e Israel contra Irán, que resultó en la muerte de al menos 200 civiles, así como varios altos mandos del país persa, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Las autoridades de Irán decretaron 40 días de luto e instalaron una junta provisional de Gobierno mientras se elige al sucesor de Jamenei, quien fue la autoridad máxima del país por casi 40 años.

