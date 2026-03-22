Grupo ‘Facción Terremoto’ incendia fábrica de armas vinculada con Israel en República Checa

Incendio en fábrica de armas en República Checa, el pasado 20 de marzo.

Presuntos integrantes de una organización propalestina incendiaron las instalaciones de la fabricante de armas LPP Holding en la ciudad de Pardubice, República Checa, país ubicado en Europa Central.

El incendio, provocado intencionadamente, ocurrió la madrugada del pasado 20 de marzo y es investigado como un “atentado terrorista” , debido a que el grupo The Earthquake Faction se atribuyó la responsabilidad al considerar que la fábrica producía armas con la empresa israelí Elbit Systems.

En un comunicado, la organización calificó a la instalación como “el epicentro de la industria armamentística israelí en Europa ”, al denunciar que el armamento ha sido utilizado para “masacrar diariamente a personas en Palestina, Líbano, Irán y en todo Medio Oriente”.

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Al reivindicar la autoría del ataque, el grupo se describió como una “red clandestina internacionalista que ataca sitios clave para la entidad sionista ”, cuyo objetivo es “destruir todos los pilares del imperio desde dentro, por cualquier medio eficaz”.

Alexander Yaremenko, CEO de la empresa ucraniana Archer, filial de LPP Holding, informó en su cuenta de Facebook que un grupo de personas enmascaradas prendieron fuego “intencionadamente” al edificio.

De acuerdo con el diario ruso Komersant, el inmueble es la planta de producción de cámaras termográficas de Archer, que trasladó su producción a Pardubice tras la invasión de Rusia en 2022 y pasó a formar parte del grupo LPP Holding.

El ministro del Interior, Lubomír Metnar, informó en la red social X que el incendio únicamente dejó daños materiales y añadió que se investiga la presunta relación del incidente con un ataque terrorista. El primer ministro, Andrej Babis, afirmó en la misma plataforma que el hecho se estaba investigando como un acto de terrorismo.

Al citar a un representante de LPP Holding, el medio checo Aktualne reportó que la cooperación prevista para 2023 con la empresa israelí Elbit Systems nunca se concretó debido a la cancelación de la licitación, y, según la empresa checa, nunca ha fabricado drones israelíes.

Según artículos publicados en la página web de LPP, la empresa ha fabricado drones utilizados por el ejército de Ucrania, que desde hace cinco años mantiene su defensa contra la invasión de Rusia.

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cehr