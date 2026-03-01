Paro docente 2 de marzo: ¿Dónde y a qué hora será la concentración?

Este lunes 2 de marzo se realizará un paro docente a nivel nacional en Argentina, por lo que varias escuelas públicas del país no tendrán clases debido a la continuidad del plan por las peticiones centrales la CTERA.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) concrearon un paro docente, por lo que el ciclo lictivo no iniciará como se tenía previsto.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) informó que se unirán al paro nacional docente que se realizará este lunes 2 de marzo en Argentina, precisaron que “esta acción fue definida en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales.”

Paro docente en Argentina ı Foto: Conadu

Paro docente 2 de marzo en Argentina

El paro docente de Argentina se llevará a cabo como una huelga debido al decrimento salarial que ha afectado directamente al gremio, así como medio de rechazo a la Ley de Libertad Educativa.

Asimismo, se pide la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un aumento en el Presupuesto Educativo, aumento salarial y se convoca a la Patria Nacional Docente.

Además del paro docente, también se realizará una concentración en el Cabildo, ubicado en avenida de Mayo y Bolívar a partir de las 11:30 horas para posteriormente dirigirse hacia el Congreso de la Nación.

Paro docente en Argentina ı Foto: CTERA

De acuerdo con una publicación de CTERA, la educación es una de las principales variables del ajuste del modelo económico en Argentina, pues “la función Educación y Cultura sufrió una caída real del 47,7% entre 2023 y 2025.”

En el mismo sentido, señalan que “los programas de Educación Obligatoria sufrieron una reducción real del 76,5%, mientras que la inversión en infraestructura educativa cayó un 58,5%.”

Peticiones de CTERA ı Foto: Captura de pantalla

Lo que; de acuerdo con la CTERA, ha impactado de manera directa en los recursos destinados a los comedores escolares, becas, la formación docente, conectividad, políticas socieducativas y el mantenimiento edilicio.

La CTERA también señala que el salario docente ha disminuido debido al impacto inflacionario y la devaluación que se registró en diciembre del 2023, por lo que el salario mínio garantizado para los docentes no es suficiente, considerando el umbral de ingresos necesarios para hogar de tipo 2 establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Salario docente en Argentina ı Foto: CTERA

