¿Qué le pasó a Donald Trump en el cuello? Médico personal revela lo que ocurre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que apareciera con un visible sarpullido oscuro en el cuello durante una ceremonia oficial en la Casa Blanca.

Las imágenes, captadas por fotoperiodistas en el Salón Este durante la entrega de la Medalla de Honor, mostraron un enrojecimiento con aparentes costras que asomaba por encima del cuello de su camisa.

La escena generó especulaciones en redes sociales y medios de comunicación sobre la salud del mandatario, quien a sus 79 años es el presidente más anciano en la historia del país.

El presidente Donald Trump durante un evento este 2 de marzo ı Foto: AP

¿Qué le pasó a Trump en el cuello?

De acuerdo con su médico personal, Sean Barbarella, el sarpullido observado este lunes responde a un “tratamiento cutáneo preventivo”. En una declaración a medios, el especialista explicó que el presidente está utilizando “una crema muy común” en la zona afectada desde hace una semana, y que las rojeces podrían mantenerse visibles durante “unas semanas”.

La Casa Blanca no ha informado de complicaciones adicionales relacionadas con esta condición. Cabe recordar que en julio del año pasado se dio a conocer que el mandatario padece insuficiencia venosa crónica, una afección benigna y frecuente en adultos mayores, señalada entonces como causa de hinchazón en sus pies.

Además, en meses recientes, Trump ya había sido objeto de comentarios por la presencia de moretones visibles en sus manos. Fotografías tomadas en enero durante el Foro Económico Mundial en Davos evidenciaron hematomas más intensos en su mano izquierda. En esa ocasión, el mandatario aseguró a periodistas a bordo del avión presidencial que el golpe se produjo al impactarse con una mesa.

El presidente Donald Trump fue captado con una marca roja en el cuello ı Foto: AP

LMCT