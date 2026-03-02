¿Quién era la esposa Alí Jamenei, el líder supremo de Irán muerto?

Este 28 de febrero las televisoras de Irán confirmaron que el líder supremo, Alí Jamenei, murió a los 86 años de edad durante la “Operación Furia Épica” realizada en conjunto por Estados Unidos e Israel en Teherán.

La hija, el yerno, el nieto y una nuera del ayatolá Alí Jamenei también murieron durante los primeros ataques que ocurrieron en Irán, de acuerdo con los medios locales.

Luego de que se confirmara la muerte del líder supremo, miles de manifestantes se reunieron en la plaza de la Revolución de Teherán y en otras ciudades del país, esto mientras continuaban los bombardeos el 1 de marzo.

انا لله و انا الیه راجعون استشهاد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي pic.twitter.com/yUEj5tvJo4 — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) March 1, 2026

¿Quién era la esposa Alí Jamenei?

La esposa de Alí Jamenei, el líder supremo de Irán, es Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, quien es de origen persa y nació el 23 de mayo de 1947, y contrajo matrimonio con el ayatolá en 1964, un año después de conocerse.

Ambos tuvieron cuatro hijos y dos hijas; Mostafa, quien se dedica a estudios del seminario y se casó con la hija de Azizollah Khoshvaght; Mojtaba, quien está involucrado en la política del país y se casó con la hija de Gholam Ali Haddad Adel.

Masoud, quien se casó con la hija de Seyyed Mohsen Kharazi; Meysam, quien se casó con la hija de Mahmoud Lolachian; Boshra, quien se casó con el hijo de Mohammad Mohammadi Golpayegani; y Hoda, quien se casó con el hijo de Mohammad Bagher Bagheri.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh creció en una familia religiosa en la segunda ciudad más grande de Irán, Mashhad, su padre Mohammad Esmaeil Khojasteh Bagherzadeh era un empresario muy destacado, mientras que su hermano, Hassan Khojaste Bagherzadeh, era el subdirector de la radiodifusora ​​estatal IRIB.

Los medios locales de Irán confirmaron que Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh falleció luego de haber entrado en coma por las heridas que sufrió durante los ataques aéreos estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh ı Foto: Especial

Hasta el momento, de acuerdo con la Media Luna Roja Iraní, se ha reportado la muerte de más de 550 personas iraníes desde que comenzaron los ataques en más de 130 ciudades de Irán este sábado 28 de febrero.

De acuerdo con el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hehseth, la “Operación Furia Épica ha sido la operación aérea más letal, compleja y precisa de la historia”

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó por medio de la red social Truth que los bombardeos intensos y precisos hacia Irán continuarán “toda la semana o el mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO EL MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, EN EL MUNDO”.

