Trump alista cumbre con líderes latinoamericanos en Florida, informa la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el sábado en Miami a los líderes de 12 países latinoamericanos, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Añadió que los países invitados a la reunión con Trump son los siguientes:
- Argentina
- Bolivia
- Chile
- Costa rica
- República Dominicana
- Ecuador
- El Salvador
- Honduras
- Panamá
- Paraguay
- Trinidad y Tobago
Karoline Leavitt aseguró que el número de países participantes en el evento puede aumentar conforme se acerque la fecha de realización.
Estados Unidos dice que investiga ataque a escuela que dejó 168 estudiantes muertas en Irán
De acuerdo con las primeras versiones, la cumbre busca fortalecer un bloque que apoye a Washington para frenar el avance de China sobre los recursos y mercados latinoamericanos, bajo el argumento de “promover libertad, seguridad y prosperidad en nuestra región”.
Además, la vocera de Donald Trump indicó que el objetivo es establecer acuerdos sobre la migración masiva que afecta a todo el continente.
JVR