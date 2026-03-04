Programada para el 7 de marzo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el sábado en Miami a los líderes de 12 países latinoamericanos, informó la Casa Blanca

Trump alista cumbre con líderes latinoamericanos en Florida, informa la Casa Blanca. Foto: Reuters.
Por:
La Razón Online

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el sábado en Miami a los líderes de 12 países latinoamericanos, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Añadió que los países invitados a la reunión con Trump son los siguientes:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Chile
  • Costa rica
  • República Dominicana
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Honduras
  • Panamá
  • Paraguay
  • Trinidad y Tobago

Karoline Leavitt aseguró que el número de países participantes en el evento puede aumentar conforme se acerque la fecha de realización.

De acuerdo con las primeras versiones, la cumbre busca fortalecer un bloque que apoye a Washington para frenar el avance de China sobre los recursos y mercados latinoamericanos, bajo el argumento de “promover libertad, seguridad y prosperidad en nuestra región”.

Además, la vocera de Donald Trump indicó que el objetivo es establecer acuerdos sobre la migración masiva que afecta a todo el continente.

JVR

