España desmiente un pacto militar con Estados Unidos

EL MINISTRO de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, desmintió “tajantemente” que su país haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense, como afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”, aseguró en entrevista con SER.

Albares afirmó que desconoce el origen de esas declaraciones. “No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso”, dijo, y subrayó que no tiene “ninguna gana” ni “casi tiempo” para especular. La negativa llega después de que Leavitt señalara que, tras el mensaje del presidente Donald Trump, España habría accedido a coordinarse con las fuerzas de Washington. La portavoz sostuvo que “en las últimas horas acordaron cooperar con el Ejército estadounidense” y añadió que el republicano espera que “toda Europa” respalde la misión. Sus palabras se produjeron luego de que Trump amenazara con “cortar todo comercio con España” por la negativa a permitir el uso de bases conjuntas en el sur del país para operaciones no amparadas por la Carta de la ONU.

Boeing Stratotanker de EU en la Base Aérea de Moron en España, en foto de archivo. ı Foto: Reuters

Mas temprano, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, reiteró en una declaración institucional el lema “No a la guerra” y advirtió que España no será “cómplice de algo malo para el mundo sólo por el miedo a las represalias de alguno”. Defendió el respeto al derecho internacional y pidió evitar errores como los de la invasión de Irak en 2003, que, recordó, derivaron en terrorismo yihadista, crisis migratoria y encarecimiento de la energía.

2 bases militares quiere utilizar EU en España

Sánchez anticipó un escenario de incertidumbre económica, con posibles alzas del petróleo y el gas, y garantizó apoyo a hogares, trabajadores y empresas si fuera necesario. También prometió asistencia a los españoles en la región, con operaciones de evacuación coordinadas por el servicio exterior y el ejército.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, agradeció la postura española y dijo que demuestra que aún hay “ética” en Occidente. Mientras que España mantiene su rechazo a facilitar las bases de Rota y Morón para la ofensiva y asegura que seguirá exigiendo el cese al fuego.

De Rápido

IRÁN GOLPEA EN KURDISTÁN

La televisión estatal iraní Press TV informó que fuerzas de Irán lanzaron una operación contra “fuerzas separatistas antiiraníes” en la región kurda de Irak. Videos difundidos en X muestran explosiones que iluminaron el cielo nocturno, aunque no se precisó la ubicación exacta.

Reportes previos dieron cuenta de múltiples detonaciones en la provincia de Sulaimaniyah, en el norte iraquí. Fuentes locales señalaron como objetivo la sede de la Asociación de Trabajadores del Kurdistán (Komala), grupo armado kurdo iraní con presencia en Irak.

Kurdos iraquíes inspeccionan daños de sus hogares tras ataques en Irbil, ayer. ı Foto: AP

La ofensiva ocurre en medio de versiones sobre contactos entre facciones kurdas iraníes y EU para evaluar posibles ataques contra fuerzas de seguridad iraníes en el oeste del país. Según Reuters, una coalición con base en la frontera se entrena con la intención de debilitar al ejército iraní. La agencia Tasnim negó que combatientes kurdos hayan cruzado hacia territorio iraní.

El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, habló con Nechirvan Barzani sobre los ataques de Estados Unidos e Israel. Teherán indicó que Barzani ofreció condolencias por la muerte del ayatolá Ali Jamenei.

La portavoz de EU, Karoline Leavitt negó que se vaya a armar a fuerzas kurdas para impulsar un levantamiento.

ORMUZ, AL BORDE DEL COLAPSO

El estrecho de Ormuz permanece casi vacío. El tráfico de petroleros y gaseros es 90 % menor que la semana pasada, según el rastreador MarineTraffic, que muestra buques agrupados fuera del paso estratégico. Las amenazas de Irán paralizaron una ruta por la que fluye cerca del 20 % de la demanda diaria mundial de crudo. Con el tránsito casi detenido, los precios del petróleo y el gas se dispararon.

El presidente de EU, Donald Trump, anunció en Truth Social que la Armada escoltaría embarcaciones si fuera necesario. Sin embargo, ningún barco ha aceptado la oferta. El secretario de Energía, Chris Wright, dijo en Fox News: “Lo haremos tan pronto como podamos”, aunque admitió que las fuerzas están centradas en “desarmar al régimen iraní”. Aseguró que el alza en la gasolina “será definitivamente temporal”.

Vista aérea de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en una foto de archivo. ı Foto: Reuters

La Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido reportó una explosión cerca de Kuwait en un petrolero anclado. Se detectó crudo en el agua y el buque hizo agua, la tripulación está a salvo.

Expertos dudan de la viabilidad del plan de escolta. Amena Bakr, de Kpler, señaló que los buques quedarían expuestos a misiles y que el costo sería elevado. BIMCO consideró “poco realista” proteger a todos los petroleros.