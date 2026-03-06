Cuba caerá ‘muy pronto’, insiste Trump; reitera que está buscando acuerdo

Después de meses de presiones y amagos contra Cuba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes en que la isla caribeña “caerá muy pronto”, si bien remarcó que se está en búsqueda de un acuerdo con sus autoridades.

Así lo dijo el mandatario estadounidense en entrevista con el diario CNN, quien aseguró que “Cuba caerá muy pronto [...] Cuba también caerá”, y aseguró que, después de 50 años de tensas relaciones con Estados Unidos, especialmente tras el bloqueo impuesto por la potencia norteamericana en 1952, la isla “está lista”.

No obstante, Trump enfatizó que Cuba “quiere llegar a un acuerdo”, el cual, remarcó, se está buscando por parte del secretario de Estado, Marco Rubio.

Cuba caerá muy pronto, por cierto. Cuba también caerá. Están buscando llegar a un acuerdo. Así que voy a poner a Marco [Rubio, secretario de Estado] ahí y veremos cómo funciona Donald Trump, presidente de EU, en entrevista con CNN



Trump aseguró que, desde su administración, “estamos muy concentrados” en el tema de Cuba. A propósito, el medio CNN, que llevó a cabo la entrevista, sugirió que, tras el ataque a Irán perpetrado el sábado, la isla caribeña sería el siguiente tema en la agenda de Estados Unidos.

A propósito, Trump enfatizó que su administración está “esperando” el momento para ejecutar su plan en Cuba, toda vez que, dijo, hacer “todo a la vez” podría traer “cosas malas”.

[Marco Rubio] está haciendo un trabajo y el próximo será [...] ocuparnos de esa Cuba especial. Está esperando, pero dice: ‘Terminemos con esto primero’. Podríamos hacerlo todo a la vez, pero ocurren cosas malas. Si observamos países a lo largo de los años, vemos que si lo hacemos todo demasiado rápido ocurren cosas malas Donald Trump, presidente de EU, en entrevista con CNN



Finalmente, Trump aseguró que ha estado “observando” a Cuba durante 50 años, después de lo cual, aseguró, “está lista”.

Lo he estado observando durante 50 años, y me ha caído en las manos por mi culpa; ha caído, pero aun así ha caído en las manos. Y lo estamos haciendo muy bien Donald Trump, presidente de EU, en entrevista con CNN



