Irán afirma que capturó a ‘varios’ soldados estadounidenses; EU lo niega

Ataque en Teherán, capital de Irán, en el octavo día de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, afirmó que han sido capturados “varios” soldados estadounidenses desde el inicio de la ofensiva, el pasado 28 de febrero.

A través de la red social X, Larijani señaló que Estados Unidos ha ocultado las capturas de sus efectivos al informar que murieron en combate.

“Me han informado que varios soldados estadounidenses han sido hechos prisioneros. Pero los estadounidenses afirman que murieron en combate. A pesar de sus inútiles esfuerzos, la verdad no es algo que puedan ocultar por mucho tiempo ”, escribió Larijani.

Sin embargo, el portavoz del Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM), Tim Hawkins, desmintió a la agencia de noticias Al Jazeera las acusaciones, que calificó como “mentiras”.

“El régimen iraní está haciendo todo lo posible para difundir mentiras y engañar. Este es otro claro ejemplo”, declaró en respuesta a la publicación de Larijani.

En el octavo día de la guerra contra Irán, suman seis bajas estadounidenses, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una campaña militar conjunta.

Mientras tanto, la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) estima que desde el inicio de la ofensiva suman mil 205 civiles muertos, una cifra similar a la ofrecida por el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, quien el viernes declaró que mil 332 civiles han muerto.

Esa cifra incluye a alrededor de 180 menores de edad, entre ellos al menos 175 estudiantes de la escuela Shajareh Tayyebeh, que murieron cuando el centro educativo fue alcanzado por un misil en la ciudad de Minab, al sureste del país.

Un análisis de The New York Times sugiere que el ataque a la escuela fue perpetrado por Estados Unidos; no obstante, el presidente Donald Trump culpó a Irán, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reiteró que el hecho todavía se investiga, como informó el pasado 4 de marzo.

“Seguimos investigando, pero el único bando que ataca a civiles es Irán ”, insistió Hegseth este sábado 7 de marzo en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One.

