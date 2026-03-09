Ciudades del mundo contra violencia de género

Miles de mujeres y organizaciones sociales salieron ayer a las calles en distintas regiones del mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una jornada que en 2026 cumple 115 años y que volvió a colocar en el centro del debate global las demandas por igualdad salarial, derechos reproductivos, acceso a la educación, justicia y mayor participación en los espacios de toma de decisiones.

De acuerdo con datos de Naciones Unidas, las mujeres a nivel mundial poseen el 64 por ciento de los derechos legales que tienen los hombres, lo que refleja una brecha persistente a pesar de décadas de movilización y avances legislativos en diversos países. En ese contexto, marchas, protestas y actos públicos se realizaron en múltiples ciudades con el objetivo de visibilizar los desafíos pendientes.

El Dato: EN FRANCIA, donde se celebraron más de 150 manifestaciones, Gisele Pelicot, sobreviviente de violación de 73 años, encabezó una marcha para pedir el fin de la violencia sexual.

En América Latina, la conmemoración estuvo marcada por movilizaciones en ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito y Ciudad de México. Organizaciones feministas convocaron a protestas para denunciar la desigualdad y la violencia física y sexual que, según estimaciones de organismos internacionales, afecta al menos a una de cada tres mujeres en la región.

TE RECOMENDAMOS: Suspenden operaciones Desalojan aeropuerto de EU por amenaza

Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indican que durante 2024 al menos 3 mil 828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razones de género en 26 países y territorios de la región, lo que equivale a 11 casos diarios.

Por su parte el Movimiento Feminista de Madrid recorrió el centro de la ciudad con consignas contra el burka, el sistema prostitucional y los conflictos armados. Durante la jornada, las organizadoras señalaron que las guerras afectan especialmente a las mujeres y denunciaron que el patriarcado “recrudece su ofensiva en todo el mundo”.

3 mil 828 mujeres víctimas de feminicidio en América Latina en 2024

Las marchas en el continente europeo también sirvieron como plataforma para expresar rechazo a los conflictos armados en distintas regiones del mundo, especialmente en Medio Oriente, donde la violencia y la inestabilidad han agravado las condiciones de vida de millones

de personas.

Mientras tanto, en Ucrania el papel de las mujeres se ha vuelto fundamental durante los años de guerra. Según el Ministerio de Defensa de ese país, más de 70 mil integraban las Fuerzas Armadas en 2025, con miles de ellas desempeñándose directamente en el frente como pilotos, operadoras de drones, ingenieras o comandantes de artillería.

Además de su participación militar, muchas colaboran en tareas humanitarias, atención médica, logística y asistencia a civiles afectados por el conflicto. Sin embargo, la prolongación de la guerra también ha provocado desplazamientos masivos, pérdidas económicas y un incremento en los problemas de salud mental.

Mientras que en la Franja de Gaza, la situación humanitaria refleja otra dimensión del impacto de los conflictos sobre las mujeres. El Ministerio Palestino de Asuntos de la Mujer denunció que más de 12 mil 500 han muerto desde el inicio de la guerra israelí en el territorio, entre ellas más de nueve mil madres.

Entre las afectadas se encuentran unas 107 mil mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que enfrentan mayores riesgos sanitarios debido al colapso del sistema de salud y a la escasez de

medicamentos.