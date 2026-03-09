Desalojan aeropuerto de EU por amenaza

Aeropuerto Internacional de Kansas City, en una foto de archivo.

LA TERMINAL del Aeropuerto Internacional de Kansas City fue evacuada la mañana del domingo tras una amenaza que obligó a suspender operaciones durante aproximadamente dos horas. Las autoridades investigaron el incidente antes de permitir la reapertura de las instalaciones por la tarde.

El portavoz del aeropuerto, Jackson Overstreet, informó en un correo electrónico enviado poco después de las 14:00 horas que la terminal había reanudado actividades normales. La evacuación comenzó alrededor de las 11:15, cuando se reportó la amenaza, lo que provocó la salida inmediata de pasajeros y personal.

Durante el cierre, los vuelos que aterrizaron permanecieron en la pista mientras se realizaban las revisiones de seguridad.

TE RECOMENDAMOS: Día Internacional de la Mujer cumple 115 años Ciudades del mundo contra violencia de género

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, indicó en redes sociales que el incidente quedó aclarado y que las operaciones se habían reanudado.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, señaló que la agencia revisó el reporte y determinó que la amenaza “no era creíble”.

Logan Hawley, de 29 años, relató que esperaba abordar un vuelo a Texas cuando observó una fuerte presencia policial y unidades K9 dentro de la terminal. Un trabajador del aeropuerto ordenó evacuar, lo que llevó a que cerca de 2 mil personas fueran escoltadas hacia la pista.