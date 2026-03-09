Resultados elecciones 2026: ¿Quién ganó en Colombia?

Este domingo 8 de marzo se llevaron a cabo las elecciones para determinar a los integrantes del Congreso de la República, quienes estarán en el cargo para el periodo 2026-2030.

Además, mediante la emisión del voto de este domingo también se incluyó la consulta interpartidista para definir los nombres que se podrán ver el las boletas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo del 2026.

El Congreso de la República de Colombia se compone de 103 senadores y 183 representantes, y estos miembros fueron electos este 8 de marzo para conformar tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja colombiana.

Elecciones en Colombia 8 de marzo ı Foto: Especial

¿Quién ganó en Colombia?

Las elecciones de este domingo dieron los siguientes resultados para los 103 miembros del Senado:

Pacto Histórico: 25 curules

Centro Democrático:17 curules

Partido Liberal: 13 curules

Alianza por Colombia: 11 curules

Partido Conservador: 11 curules

Partido de La U: 9 curules

Cambio Radical; Alma: 6 curules

Mira; Nuevo Liberalismo; Dignidad y Compromiso: 5 curules

Salvación Nacional: 3 curules

Indígenas: 2 curules

Mientras que paara los 183 miembros de la Cámara de Representantes quedarán distribuidos de la siguiente manera:

Circunscripción Territorial: 161 curules

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP): 16 curules

Comunidades Afrodescendientes: 2 curules

Comunidad Raizal del Archipiélago de San Andrés: 1 curul

Colombianos en el exterior: 1 curul

Elecciones del 8 de marzo en Colombia ı Foto: Long Visual Press

Estos curules se distribuyen entre las circunscripciones territoriales y especiales de Colombia, con la finalidad de que se garantice la representación de los distintos sectores de la población.

En cuanto a las consultas presidenciales, los nombres que resultaron ganadores para competir en la primera vuelta de las elecciones presidenciales son los siguientes:

Paloma Valencia Roy Barreras Claudia López Iván Cepeda Abelardo de la Espriella Sergio Fajardo Luis Gilberto Murillo Luis Carlos Reyes Mauricio Lizcano Juan Fernando Cristo Daniel Palacios Miguel Uribe Londoño Felipe Córdoba Clara López Mauricio Armitage Santiago Botero

Paloma Valencia, Roy Barreras, y Claudia López ı Foto: Especial

De esta lista de 16 nombres, los tres principales que perfilan para las elecciones presidenciales son Paloma Valencia, del Centro Democrático; Roy Barreras, del Frente por la Vida; y Claudia López, por el movimiento “Imparables”.

