Unge Irán a hijo de Jamenei; crudo supera 100 dpb

La República Islámica de Irán anunció la designación del ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jamenei como nuevo líder supremo del país, una decisión tomada por la Asamblea de Expertos tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida el 28 de febrero al inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

La agencia oficial IRNA informó la noche del domingo que el organismo religioso encargado de elegir al máximo dirigente del sistema político iraní resolvió el nombramiento mediante una votación decisiva. Con ello, Mojtaba Jamenei se convierte en el tercer líder supremo desde la instauración de la República Islámica, después de Ruholá Jomeini y Alí Jamenei.

100 dólares por barril, el precio del crudo hasta ayer

En un comunicado difundido por la agencia estatal, la Asamblea de Expertos explicó que la decisión se adoptó con el objetivo de garantizar la continuidad institucional en un momento de crisis.

TE RECOMENDAMOS: Suspenden operaciones Desalojan aeropuerto de EU por amenaza

“Esta Asamblea, tras exhaustivas y amplias deliberaciones y utilizando las facultades previstas en el artículo 108 de la Constitución, ha designado al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jamenei como tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán”, señaló el documento citado por IRNA.

Mil 332 Civiles iraníes han muerto en 9 días de guerra

El organismo que tomó la decisión está integrado por 88 clérigos elegidos mediante votación popular cada cuatro años. Entre sus funciones constitucionales se encuentra la selección del líder supremo, considerado la máxima autoridad política y religiosa del país.

Horas antes del anuncio oficial, dos miembros de la Asamblea habían adelantado que el proceso de sucesión ya había concluido, aunque sin revelar la identidad del elegido. “La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado”, afirmó el ayatolá Ahmad Alamolhoda, integrante del órgano clerical.

El comunicado agregó que, pese a las “maniobras de los enemigos”, el proceso se realizó conforme a la Constitución y subrayó la necesidad de que el nuevo liderazgo represente un factor de cohesión nacional en un momento de fuertes tensiones internas y externas.

RESPALDO AL SUCESOR. Tras el anuncio, la Guardia Revolucionaria expresó públicamente su obediencia al nuevo líder supremo. El poderoso cuerpo militar, encargado de proteger el sistema político nacido tras la revolución de 1979, aseguró que cumplirá plenamente sus órdenes.

En un comunicado, la organización felicitó la designación y destacó las cualidades del nuevo dirigente. “Felicitamos la elección del jurista plenamente cualificado, joven pensador y el más conocedor de las cuestiones políticas y sociales, el ayatolá Seyed Mojtaba Jamenei”, indicó la Guardia Revolucionaria.

El cuerpo militar subrayó además que se mantendrá preparado para ejecutar las decisiones del liderazgo. “Como soldado y brazo poderoso del liderazgo estamos preparados para obedecer plenamente y sacrificarnos por las órdenes del líder supremo de nuestro tiempo”, añadió el comunicado.

ADVERTENCIA DE TRUMP. El Times of Israel informó que el mandatario estadounidense se negó a hacer comentarios sobre el nombramiento iraní durante una entrevista y se limitó a decir: “Veremos qué sucede”.

Durante una entrevista con la cadena ABC News, Donald Trump, advirtió que el futuro liderazgo iraní enfrentará presión directa de Washington. “Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró el magnate, y añadió que “si no la obtiene, no durará mucho”. El líder republicano defendió la ofensiva militar y sostuvo que busca impedir que Irán expanda su influencia en Oriente Medio.

Desde Teherán, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Aragchi, rechazó cualquier intento de interferencia extranjera en el proceso político del país. “No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, afirmó el jefe de la diplomacia iraní en declaraciones al programa Meet the Press de NBC News.

Aragchi también subrayó que la decisión corresponde exclusivamente a las instituciones de la República Islámica, en referencia a la Asamblea de Expertos.

Por otra parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, habló ayer con Donald Trump, sobre la situación en Oriente Medio y la colaboración entre los dos países para operaciones de defensa en la zona. Los líderes abordaron la cooperación militar “mediante el uso de bases de la RAF (Real Fuerza Aérea británica) en apoyo de la autodefensa colectiva de socios en la región”, indicó Downing Street en un comunicado.

ATAQUES Y CRISIS REGIONAL. Mientras tanto, residentes de Teherán reportaron que un denso humo negro cubría parte de la capital tras ataques contra instalaciones de almacenamiento de petróleo, mientras columnas de fuego iluminaban el cielo nocturno.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, calificó los bombardeos como una escalada peligrosa y denunció sus consecuencias ambientales. “Al atacar depósitos de combustible, los agresores están liberando materiales peligrosos y sustancias tóxicas al aire”, escribió en X.

Desde Israel, las autoridades respondieron que esas instalaciones estaban vinculadas con el esfuerzo militar iraní. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la ofensiva continuará contra el liderazgo político del país persa.

Escala guerra en Oriente Medio

HUMO en la ciudad de Riad, el sábado. ı Foto: ›Reuters

Irán lanzó nuevos ataques en distintos puntos de Oriente Medio en represalia a los bombardeos israelíes, mientras el conflicto continúa expandiéndose con impactos en infraestructura y zonas urbanas.

En Arabia Saudita, la defensa aérea derribó un dron que intentó atacar el Barrio Diplomático de Riad, donde se ubican varias misiones extranjeras. Días antes, la embajada estadounidense en la capital saudí había sufrido daños en un ataque atribuido a Teherán.

Israel afirmó haber matado en un bombardeo a Abolqasem Babaian, jefe de la oficina militar del líder supremo iraní. En Teherán, residentes reportaron densas columnas de humo tras ataques contra depósitos de petróleo que iluminaron el cielo nocturno.

Bahréin acusó a Irán de atacar una planta desalinizadora clave para el suministro de agua potable, aunque señaló que el servicio sigue en operación.

Arabia Saudita confirmó sus primeras muertes tras la caída de un proyectil en una zona residencial. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin también reportaron misiles y drones.

Baja 70% producción de crudo de Irak

Vista aérea de costas iraníes en el estrecho de Ormuz, en foto de archivo. ı Foto: Reuters

La producción petrolera de Irak en sus principales yacimientos del sur se desplomó cerca de 70% debido a las restricciones para exportar crudo a través del Estrecho de Ormuz en medio de la guerra con Irán, informaron ayer tres fuentes de la industria.

Antes del conflicto, los campos del sur producían alrededor de 4.3 millones de barriles por día. Sin embargo, el volumen cayó a apenas 1.3 millones de barriles diarios tras el bloqueo de las rutas de exportación.

Un funcionario de la empresa estatal Basra Oil Company (BOC), explicó que la reducción de producción responde a que el almacenamiento alcanzó su límite. “El almacenamiento de crudo ha alcanzado su capacidad máxima y la producción restante después del importante recorte se utilizará para abastecer a las refinerías del país”, señaló.

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos del comercio energético mundial y transporta una quinta parte del petróleo y gas natural licuado que circula globalmente.

Las exportaciones iraquíes también se redujeron de forma drástica, hasta un promedio de 800 mil barriles diarios ayer. Sólo dos petroleros lograron cargar crudo en las terminales del sur.

Kurdos alertan contra EU

Una explosión en Teherán, el 7 de marzo. ı Foto: Reuters

Los residentes kurdos del noreste de Siria advirtieron a los kurdos de Irán que no se alineen con Estados Unidos en un eventual conflicto contra el gobierno iraní, al señalar que su propia experiencia demuestra que Washington puede abandonar a sus aliados.

Milicias kurdas iraníes asentadas en el norte de Irak han sostenido consultas con Estados Unidos sobre la posibilidad de atacar a fuerzas de seguridad en el oeste de Irán, en medio de los bombardeos lanzados por Washington e Israel contra territorio iraní, informó Reuters.

Sin embargo, kurdos sirios pidieron cautela. “Espero que los kurdos de Irán no se alíen con Estados Unidos, porque los abandonarían”, dijo a Reuters Saad Ali, un residente de 45 años de la ciudad de Qamishli.

Los combatientes kurdos de Siria se asociaron con Estados Unidos hace más de una década para combatir al grupo Estado Islámico y establecieron una zona semiautónoma en territorios recuperados. No obstante, en enero el nuevo ejército sirio, bajo el mando del presidente Ahmed al-Sharaa, tomó gran parte de esas áreas en una ofensiva.

Según kurdos sirios, Washington no intervino a su favor y los instó a integrarse a las fuerzas del nuevo gobierno.

Rusia apoya evacuación de diplomáticos iraníes

Ataques aéreos israelíes en Dahiyeh, suburbio al sur de Beirut, el 3 de marzo. ı Foto: AP

Una semana después de que EU e Israel bombardearan Irán para asesinar al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, Rusia intervino ayer con una operación de evacuación en Beirut, en medio de la creciente escalada militar en Oriente Medio.

Más de un centenar de iraníes, incluidos diplomáticos, fueron trasladados desde la capital libanesa a bordo de un avión ruso autorizado por el presidente ruso Vladimir Putin.

Según un alto funcionario libanés citado por AFP, “en total, 117 iraníes, incluidos diplomáticos y empleados de la embajada, fueron evacuados a bordo de un avión ruso que salió de Beirut la noche del sábado al domingo”. La evacuación ocurre después de que el gobierno de Líbano prohibiera cualquier actividad militar de los Guardianes de la Revolución iraníes e impusiera visados a ciudadanos de Irán para restringir su presencia

A su vez, testigos reportaron explosiones en Tel Aviv luego de que el Ejército israelí alertara sobre lanzamientos de misiles iraníes.

También se registraron detonaciones en Abu Dabi. Emiratos Árabes Unidos informó que fue atacado con 17 misiles, de los cuales 16 fueron interceptados, además de 117 drones, 113 neutralizados.