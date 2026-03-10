Son los “peores años” para el periodismo

Mario Guevara, reportero en español de Atlanta, el 1 de febrero de 2025.

Las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en América registró un deterioro dramático, de acuerdo con el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa divulgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El promedio regional se ubicó en 47.10 puntos, la cifra más baja desde que comenzó a elaborarse este indicador.

El informe, en su sexta edición, señala que el último periodo evaluado se convirtió en uno de los peores para la actividad periodística en el continente. La evaluación documenta homicidios, detenciones arbitrarias, exilios forzados e impunidad en países como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela.

La organización advierte que el deterioro no responde a una sola ideología política y se presenta en diferentes sistemas de gobierno. Según el reporte, la radicalización política que atraviesa la región no ha favorecido el respeto a las libertades de prensa y expresión.

El Dato: La evaluación del Índice Chapultepec fue elaborada con 195 jueces de 23 países.

Entre los patrones detectados figuran el uso de instituciones del Estado para criminalizar al periodismo independiente, campañas de estigmatización contra medios críticos y presiones económicas o regulatorias contra empresas informativas. El informe también señala la aprobación de leyes que penalizan expresiones contrarias a los intereses del poder.

En el ranking regional, República Dominicana obtuvo la mejor evaluación al superar los 80 puntos. Le siguen Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, países ubicados en baja restricción.