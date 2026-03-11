California vigila posible actividad de drones de Irán tras alerta del FBI

Autoridades del estado de California se mantienen en vigilancia ante la posibilidad de actividad de drones vinculada con Irán, luego de que el Federal Bureau of Investigation (FBI) emitiera una alerta preventiva dirigida a agencias de seguridad en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de inteligencia difundidos por medios estadounidenses, la advertencia señala que actores relacionados con Irán habrían considerado realizar un ataque con vehículos aéreos no tripulados (UAV) contra la costa oeste de Estados Unidos.

La información fue compartida con autoridades locales para que refuercen la vigilancia y coordinación en caso de detectar actividad sospechosa.

El #FBI emitió una advertencia a las agencias de aplicación de la ley en #California porque existe información que indica que " #Irán supuestamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde un buque no identificado frente a la… pic.twitter.com/w52Ji8EX0f — Don Pato InfoWars (@Donpatoinfowars) March 11, 2026

Posible lanzamiento desde embarcaciones

Según la informaron el posible plan contemplaría el lanzamiento de drones desde una embarcación no identificada frente a la costa de California. Desde esa posición, los aparatos podrían dirigirse hacia objetivos dentro del estado.

No obstante, el reporte no incluye detalles específicos sobre posibles blancos, fechas o responsables directos, por lo que la advertencia se mantiene como una medida preventiva.

Las agencias de seguridad estadounidenses indicaron que este tipo de avisos se emiten para que autoridades estatales y locales permanezcan atentas ante cualquier actividad inusual, especialmente en zonas costeras, puertos y áreas cercanas a infraestructura estratégica.

🇮🇷🇺🇸 | URGENTE: IRÁN HA AMENAZADO CON ATACAR LA COSTA OESTE DE ESTADOS UNIDOS CON DRONES OFENSIVOS EN REPRESALIA POR LAS OPERACIONES MILITARES ESTADOUNIDENSES, SEGÚN UNA ADVERTENCIA DEL FBI EMITIDA A LOS DEPARTAMENTOS DE POLICÍA DE CALIFORNIA. pic.twitter.com/gAIuZljkhi — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 11, 2026

La alerta ocurre en medio de un contexto de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, que en los últimos años han protagonizado enfrentamientos indirectos en distintas regiones del Medio Oriente.

Pese a la advertencia, autoridades estadounidenses han señalado que no existe evidencia de una amenaza inmediata contra California. El aviso fue emitido principalmente para mantener informadas a las agencias de seguridad y fortalecer los mecanismos de vigilancia.

Hasta el momento no se han anunciado operativos extraordinarios ni restricciones en la región, aunque las autoridades mantienen monitoreo constante en la costa del Pacífico mientras continúan evaluando la información de inteligencia.

La alerta forma parte de los protocolos habituales de seguridad que buscan anticipar posibles riesgos y coordinar respuestas entre agencias federales, estatales y locales.

