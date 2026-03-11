Recrudece ofensiva EU y se arroga definir el fin de la guerra

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la destrucción de 10 embarcaciones iraníes dedicadas a la colocación de minas en el estrecho de Ormuz, en una nueva fase de la ofensiva militar lanzada junto a Israel contra Irán. La acción se produce cuando se cumplen 12 días de la operación que ha intensificado los bombardeos sobre territorio iraní y ha elevado la tensión en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

El magnate informó del ataque a través de su red Truth Social y lo presentó como parte de una estrategia destinada a impedir que Teherán altere el tránsito marítimo en la zona. “Me complace informar que en las últimas horas hemos golpeado, y destruido por completo, 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas, ¡y más por seguir!”, escribió.

16 minadores iraníes ha destruido Estados Unidos

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del conflicto. Informes de inteligencia citados por medios estadounidenses indican que Irán comenzó a sembrar minas en la zona, lo que elevó las alertas militares en Washington.

El republicano también lanzó una advertencia directa a Teherán sobre las consecuencias de interferir en esa vía marítima. “Si Irán ha colocado alguna mina en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informes de que lo hayan hecho, ¡queremos que se retiren, inmediatamente!”, señaló Donald Trump en otro mensaje.

La amenaza se produce en un momento en que los mercados energéticos siguen atentos a la evolución del conflicto. Los ataques y las advertencias de interrupción del tráfico petrolero han provocado fuertes oscilaciones en el precio del crudo, mientras la Casa Blanca intenta evitar un impacto prolongado sobre la economía estadounidense.

Un ataque israelí en suburbios del sur de Beirut, ayer. ı Foto: Reuters

El Tip: Estados del Golfo interceptaron nuevas oleadas de drones y misiles iraníes durante la madrugada de hoy.

EL DÍA MÁS INTENSO. Más temprano, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que las operaciones militares entran en una etapa de máxima presión contra las capacidades militares iraníes.

Desde el Pentágono advirtió que el martes sería el día con mayor intensidad de bombardeos desde el inicio de la guerra.

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques”, afirmó.

Según el Pentágono, la ofensiva ha alcanzado ya más de 5 mil objetivos en territorio iraní desde que comenzó el 28 de febrero, en el marco de la operación denominada Furia Épica. Entre los blancos recientes se encuentran instalaciones del complejo militar e industrial iraní, incluidas fábricas de drones kamikazes.

Asimismo, Hegseth subrayó que el desarrollo de la guerra depende directamente de las decisiones del mandatario estadounidense. “Lo hacemos según nuestro cronograma y cuando nosotros lo decidimos”, afirmó al explicar que el ritmo de la ofensiva responde a las directrices de Donald Trump.

El jefe del Pentágono añadió que la decisión sobre el final de las operaciones también recaerá en el magnate. “Él es el elegido en representación del pueblo estadounidense”, dijo.

570 libaneses han muerto por los taques israelíes

POSTURA IRANÍ. Mientras tanto, el gobierno iraní rechazó las acusaciones que justificaron la ofensiva inicial. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó que su país hubiera planeado ataques contra fuerzas estadounidenses antes del inicio de la guerra. “La afirmación de que Irán planeaba atacar a Estados Unidos o a las fuerzas estadounidenses es una mentira absoluta y descarada”, escribió en redes sociales, al acusar a Washington de utilizar esa narrativa para justificar la operación militar.

A su vez, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, sostuvo que el paso marítimo podría convertirse en un punto decisivo del conflicto. “El estrecho de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas”, afirmó.

Asimismo, Trump dejó abierta la posibilidad de un eventual diálogo con el nuevo liderazgo iraní, aunque condicionó cualquier acercamiento a los términos que establezca Washington.

Guerra cuesta miles a EU

Por Redacción

EL GOBIERNO del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó al Congreso que utilizó 5 mil 600 millones de dólares en municiones durante los primeros dos días de ataques contra Irán, según una fuente familiarizada con el reporte presentado a comités legislativos.

El gasto inicial del conflicto, iniciado el 28 de febrero junto con Israel, generó inquietud entre legisladores, quienes advierten que la guerra podría agotar las reservas militares estadounidenses en un momento en que la industria de defensa ya enfrenta dificultades para satisfacer la demanda.

Ante ese escenario, el magnate se reunió el viernes pasado con ejecutivos de siete contratistas de defensa mientras el Pentágono trabaja para reponer los suministros utilizados en las operaciones.

La administración aún no ha presentado una evaluación pública del costo total del conflicto. Sin embargo, algunos funcionarios han señalado que la petición podría alcanzar los 50 mil millones de dólares, aunque otros consideran que esa cifra podría quedarse corta.

Irán acusa silencio del Consejo de Seguridad por agresiones

› Redacción

EL EMBAJADOR de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani, acusó ayer al Consejo de Seguridad de la ONU de “hacer la vista gorda” ante la guerra en Oriente Medio y de intentar “recompensar al agresor” mediante iniciativas diplomáticas que, según afirmó, buscan invertir responsabilidades en el conflicto. En declaraciones a la prensa en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el diplomático calificó de “profundamente lamentable” que el Consejo permanezca en silencio pese a su responsabilidad, establecida en la Carta de la ONU, de preservar la paz y la seguridad internacionales.

Según Iravani, algunos Estados miembro impulsan una resolución “sesgada y políticamente motivada” que pretende cambiar la narrativa del conflicto. “Buscan recompensar al agresor y castigar a las víctimas”, afirmó, al advertir que si la iniciativa prospera, Israel y Estados Unidos se verán alentados a continuar las operaciones militares. “Hoy es Irán, mañana podría ser cualquier otro Estado soberano”, agregó.

Incendio a lo largo del bulevar Koohsar de Teherán, el 8 de marzo. ı Foto: Reuters

El Tip: Ayer se produjeron más ofensivas en Teherán y ciudades como Isfahán y Karaj también fueron atacadas.

El representante iraní pidió a la comunidad internacional actuar para detener lo que describió como una “sangrienta guerra” contra su país y solicitó a los gobiernos condenar la ofensiva y adoptar medidas urgentes.

Durante su intervención, el embajador enumeró ataques que, aseguró, demuestran que Washington y Tel Aviv “no muestran ningún respeto por el derecho internacional ni contención militar”. De acuerdo con las cifras presentadas por Iravani, más de mil 300 civiles han muerto desde el inicio de la guerra y 9 mil 669 instalaciones civiles han sido destruidas. Entre los lugares afectados mencionó viviendas, centros comerciales, instalaciones médicas y farmacéuticas, así como 65 escuelas e instituciones educativas y edificios de la Cruz Roja. El diplomático denunció que los bombardeos han alcanzado zonas densamente pobladas y “infraestructura civil crítica”, lo que calificó como “crímenes horribles”.

1,322 civiles iraníes han muerto en la guerra

También señaló que ataques contra depósitos de combustible en Teherán y otras ciudades durante las noches del 5 y 7 de marzo liberaron grandes cantidades de contaminantes tóxicos a la atmósfera. Según explicó, la lluvia registrada la mañana del 8 de marzo dispersó esas sustancias mediante precipitaciones altamente ácidas.

Francia rechaza guerra en Irán.

El gobierno francés afirmó ayer que no aprueba ni participará en el conflicto en Oriente Medio tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, según declaró el ministro de Exteriores, Jean‑Noël Barrot.

Durante un programa especial transmitido por France 2 en colaboración con France Inter, el jefe de la diplomacia francesa fijó la postura de París en el undécimo día de la guerra. “No aprobamos esta guerra y no participaremos en ella”, afirmó.

Barrot subrayó que su país “no se plantea en absoluto entrar en la guerra en Oriente Medio”, posición reiterada tras la reunión de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional convocado por el gobierno francés para evaluar el conflicto.

El ministro defendió la necesidad de una desescalada inmediata y de un cese de hostilidades, aunque señaló que para alcanzar una solución duradera será necesario un cambio profundo en la postura de Teherán. Según explicó, la única salida sostenible a la crisis pasa por una revisión completa del régimen actual iraní.

Asimismo, sostuvo que Francia espera que Irán renuncie a desempeñar un papel desestabilizador en la región y criticó lo que calificó como la obstinación del gobierno iraní respecto a su arsenal militar y su programa nuclear.

G7 prepara acción por petróleo.

Los países del G7 aseguraron que están listos para actuar “de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles” para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por ataques contra Irán.

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, explicó que los miembros del grupo siguen de cerca la evolución del mercado energético mientras coordinan posibles medidas para evitar un alza descontrolada del crudo.

El funcionario señaló que los países integrantes de la Agencia Internacional de la Energía se reunirán para analizar datos precisos sobre la situación del mercado y facilitar la toma de decisiones por parte de los gobiernos. Una vez conocidas las cifras, añadió, se evaluarán distintas opciones de intervención.

Lescure evitó adelantar qué medidas podrían adoptarse, aunque en medios internacionales se especula la posibilidad de liberar reservas estratégicas de petróleo para frenar el impacto de la crisis.

Asimismo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a los líderes del G7 a una reunión virtual para analizar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, con especial atención al impacto sobre los mercados energéticos y las economías globales.

Precios del petróleo vuelven a retroceder

› Por Cuahutli R. Badillo

Ayer, al cierre de la sesión en los mercados, el precio de los futuros de crudo WTI y Brent disminuyó ante la expectativa de que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán podría finalizar en el corto plazo sin que se causen problemas a la oferta de energéticos y a la inflación mundial, señalaron especialistas.

El Brent de Reino Unido finalizó la jornada a un precio de 87.80 dólares por barril, una caída de 11.27 por ciento u 11.16 dólares respecto del cierre del lunes; por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos se ubicó en 85.68, una disminución de 9.09 dólares o 9.59 por ciento.

El Tip: Reuters citó al medio Axios, que señaló que Estados Unidos habría pedido a Israel detener ataques contra la infraestructura energética iraní.

Mientras que la Mezcla Mexicana de Exportación también registró una baja de 11.42 dólares, al comercializarse al cierre de la sesión en 77.54 dólares por barril, luego de que el lunes se ubicó en 88.96 dpb.

“La caída en los precios de los energéticos ha incrementado el optimismo de que la inflación al consumidor a nivel global no enfrentará presiones adicionales importantes por la guerra”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

A su vez, el gas natural en Estados Unidos cerró en 3.05 dólares por millón de BTU con una contracción de 2.24 por ciento, y en Europa finalizó en 47.39 euros por Megavatio hora (MWh) con un desplome de 16.05 por ciento.

La baja se dio luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra podría finalizar “muy pronto” y también por las presiones de China y Rusia que han pedido un alto al fuego.

Por su parte, Laura Torres, directora de inversiones IMB Capital Quants, indicó que el petróleo se estabilizó por debajo de la barrera de los 90 dólares por una “normalización parcial” del tráfico de buques a través del Estrecho de Ormuz y por el trabajo de algunos productores como Saudi Aramco que buscó redirigir las exportaciones por el Mar Rojo.

“Sin embargo, las tensiones siguen latentes después de que servicios de inteligencia estadounidenses detectaran posibles movimientos iraníes para desplegar minas en la ruta marítima del estrecho”, agregó la analista.

Asimismo, destacó que se podría estar en una “fase de estabilidad temporal” por la expectativa “de una posible desescalada del conflicto”; además de que las declaraciones de Donald Trump han calmado los mercados energéticos, pero aún se siguen observando riesgos de volatilidad por la incertidumbre y la respuesta de Irán a las acciones militares estadounidenses e israelíes.

“En los próximos días, la atención se concentrará en los datos de inflación de Estados Unidos y en la evolución del petróleo, ya que un nuevo repunte energético podría trasladarse rápidamente a las expectativas inflacionarias y alterar nuevamente las perspectivas de política monetaria”, subrayó.

Asimismo, mencionó que, si el crudo se sitúa por debajo de los 90 dólares de forma permanente, y el dato de la inflación en Estados Unidos no se ubica al alza, podría verse una recuperación gradual, pero en caso contrario, “la volatilidad podría volver a intensificarse”.

Por su parte, el mercado de capitales finalizó con resultados mixtos, mientras que en EU, el Dow Jones y el S&P 500 tuvieron pérdidas de 0.07 y 0.21 por ciento, el Nasdaq Composite ganó 0.01 por ciento, en tanto que la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.76 por ciento.