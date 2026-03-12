Ataques elevan tensión en vía fluvial estratégica

El petrolero Luojiashan está anclado en Muscat, Omán, el 7 de marzo.

El estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos para el comercio energético mundial, ha sido escenario de ataques contra embarcaciones en las últimas horas, en medio de la creciente tensión entre Irán y Estados Unidos e Israel. Varios barcos de procedencia griega, japonesa, tailandesa, omaní e israelí han resultado afectados por proyectiles en incidentes ocurridos cerca de esta vía marítima.

La agencia británica Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO), encargada de monitorear la seguridad de la navegación internacional, informó que tres barcos fueron alcanzados por proyectiles ayer en distintos puntos del estrecho y sus inmediaciones.

El petrolero Luojiashan está anclado en Muscat, Omán, el 7 de marzo. ı Foto: Reuters

Uno de los incidentes ocurrió cuando un buque granelero fue alcanzado por un proyectil desconocido a unas 50 millas náuticas al noroeste de Dubái. De acuerdo con el capitán de la embarcación, la tripulación se encuentra a salvo. Posteriormente, el diario griego Naftemporiki informó que el barco afectado sería el Star Gwyneth, propiedad de la naviera griega Star Bulk Carriers y con bandera de las Islas Marshall, cuyo casco sufrió daños por el impacto.

El Tip: El Pentágono informó al Congreso que la primera semana de guerra contra Irán costó a EU 11 mil 300 millones de dólares.

Otro ataque se registró a 11 millas náuticas al norte de Omán, donde un buque de carga fue alcanzado por un proyectil que provocó un incendio a bordo. La embarcación solicitó ayuda y su tripulación inició la evacuación. Autoridades de Tailandia indicaron que el barco afectado sería el granelero Mayuree Naree, con bandera tailandesa y perteneciente a la naviera Precious Shipping Public. Según medios locales, la nave transportaba a 23 tripulantes, de los cuales 20 fueron rescatados por la Marina Real de Omán.

Un tercer incidente involucró a un portacontenedores que sufrió daños por un proyectil no identificado a 25 millas náuticas al noroeste de Ras Al Jaima, en la costa de Emiratos Árabes Unidos, dentro del golfo Pérsico. Según Naftemporiki, la embarcación sería el One Majesty, de bandera japonesa. La naviera Mitsui O.S.K. Lines confirmó el impacto y señaló que el barco se encontraba anclado en la zona, aunque opera con normalidad.

Teherán reiteró que no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese el estrecho en beneficio de EU, Israel o sus aliados si continúan los ataques en su contra. Washington, por su parte, advirtió que la ofensiva se intensificará si Irán sigue obstaculizando el flujo de crudo.

Nuevo líder iraní herido.

Una evaluación de inteligencia de Israel concluyó que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, resultó herido al inicio de la guerra, el mismo día en que su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un ataque israelí.

Un oficial de inteligencia israelí y un reservista señalaron que el dirigente sufrió lesiones durante los primeros bombardeos.

Jamenei, de 56 años, no ha sido visto públicamente desde que asumió el cargo el lunes. Su esposa también murió en el ataque, según reportes difundidos durante el conflicto.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en una foto de archivo. ı Foto: Reuters

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masoud Pezeshkian, escribió en redes sociales que había escuchado que el nuevo líder estaba herido, aunque aseguró que amigos cercanos le dijeron que “está sano y no tiene ningún problema”.

Posteriormente, un funcionario iraní dijo a Reuters que Jamenei sufrió heridas leves, pero continúa desempeñando sus funciones.

EU lanza misil contra escuela.

Un ataque con un misil Tomahawk contra una escuela iraní habría ocurrido por un error en la identificación del objetivo por parte de EU, informó The New York Times al citar a funcionarios de ese país.

Según el reporte, la investigación sobre el bombardeo del 28 de febrero continúa, aunque las conclusiones preliminares apuntan a responsabilidad estadounidense. El ataque impactó una escuela primaria en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, donde más de 150 personas murieron, de acuerdo con autoridades iraníes.

Personas trabajan en una escuela en Minab, el 28 de febrero. ı Foto: Reuters

El periódico explicó que fuerzas militares de EU realizaban ataques contra una base iraní cercana al edificio escolar, que en el pasado formó parte de esa instalación militar. Sin embargo, las coordenadas utilizadas para el lanzamiento se habrían establecido con datos desactualizados.

Tras el incidente, el presidente Donald Trump atribuyó inicialmente la responsabilidad a Irán, después dijo que aceptará la investigación.

Irán no va al Mundial 2026.

Irán no participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos junto con Israel, afirmó el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali.

El funcionario señaló que la decisión se produce después de que los bombardeos provocaran la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, lo que desencadenó un conflicto en la región. “Considerando que este régimen corrupto ha asesinado a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en el Mundial”, declaró.

Donyamali afirmó además que la situación de seguridad impide la presencia del equipo en el torneo. “Nuestros niños no están seguros y, fundamentalmente, no existen esas condiciones para participar”, sostuvo. Añadió que, debido a lo que calificó como acciones maliciosas contra Irán, el país ha enfrentado dos guerras en menos de un año y miles de ciudadanos han muerto.