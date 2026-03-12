Líder supremo de Irán afirma que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz

Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo líder supremo de Irán

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei aseguró que vengará la sangre de sus mártires, mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz y atacará las bases estadounidenses en una declaración leída en la televisión estatal, sus primeras declaraciones desde que sucedió a su fallecido padre.

En su desafiante discurso, Jamenei afirmó que Estados Unidos debe cerrar todas sus bases en la región. Asimismo, indicó que el estrecho, por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial, debe permanecer cerrado para ejercer presión sobre el enemigo.

Dos petroleros ardieron en un puerto iraquí tras ser alcanzados por lo que se cree fueron barcos iraníes cargados de explosivos, lo que supone una intensificación de los ataques que han cortado el suministro petrolero de Oriente Medio y desafiado la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de había ganado la guerra que inició hace dos semanas.

Las imágenes, verificadas por la agencia de noticias Reuters y filmadas desde la costa del puerto de Basora, mostraron barcos envueltos en enormes bolas de fuego naranjas que iluminaban el cielo nocturno, tras los ataques, que las autoridades iraquíes atribuyeron a barcos iraníes. Al menos un miembro de la tripulación murió.

🇮🇷 | AHORA: El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei:



“Los países de la región deben aclarar su posición respecto a quienes han agredido a nuestra querida patria y asesinado a nuestro pueblo.



Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible, porque a esta altura ya deben… — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 12, 2026

Horas antes, otros tres barcos habían sido atacados en el golfo Pérsico. La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó la autoría de al menos uno de esos ataques, contra un granelero tailandés. Otro buque portacontenedores informó de que fue alcanzado por un proyectil desconocido cerca de Emiratos Árabes Unidos el jueves.

La guerra se desencadenó con los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán hace casi dos semanas y ha causado hasta ahora la muerte de unas 2.000 personas, provocando lo que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) describe como la mayor interrupción del suministro energético mundial de la historia.

Socavando las afirmaciones de Estados Unidos e Israel de haber destruido gran parte del arsenal de armas de largo alcance de Irán, el jueves se informó de que más drones volaban hacia Kuwait, Irak, los EAU, Baréin y Omán.

La milicia libanesa Hezbolá, respaldada por Irán, lanzó su mayor salva de cohetes contra Israel desde el inicio de la guerra, lo que provocó nuevos ataques israelíes sobre Beirut.

Los precios del petróleo volvían a superar los 100 dólares el barril LCOc1, tras haber bajado después de que Trump dijo que la guerra terminaría pronto. Teherán ha dicho que no dejará pasar el petróleo por el estrecho de Ormuz, la ruta comercial de energía más importante del mundo, hasta que cesen los ataques.

🇮🇷 | GUERRA EN MEDIO ORIENTE: El régimen iraní publicó la tarde del jueves la primera declaración del nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei:



"No somos enemigos de los países que nos rodean y solo atacamos las bases de esos estadounidenses". pic.twitter.com/eD9CJGtisQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 12, 2026

