¿Quién es Luis Marín, nombrado limosnero por el papa León XIV?

Este 12 de marzo se anunció que el papa León XIV nombró a Luis Marín de San Martín como su limosnero, con lo que el cardenal Konrad Krajewski ahora ocupará el cargo de arzobispo metropolitano de Łódź (Polonia).

Monseñor Luis Marín de San Martín de La Orden de San Agustín (O.S.A.) será el nuevo limosnero del papa León XIV y prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, quien emitió un mensaje de agradecimiento al papa por su confianza.

El ahora limosnero y prefecto dijo que empeñará sus fuerzas para esta nueva misión, que llevará con “fidelidad, implicación y entusiasmo”, y también habló sobre su trabaco en la Secretaría del Sínodo.

Papa León XIV y Luis Marín de San Martín ı Foto: Especial

¿Quién es Luis Marín de San Martín?

Luis Marín de San Martín, O.S.A, dijo que durante los años que ocupó el cargo como subsecretario del Sínodo conoció a muchos santos que testimonian su fe y siembran el Evangelio, lo que representa una enorme riqueza en su vida.

Apuntó que a partir de ahora, que se desempeñará como limosnero apostólico y prefecto, espera continuar con la tarea que realizó el cardenal Konrad Krajewski durante los años que tenga esta misión.

“Quiero poner a los pobres en el centro y dejarme interpelar por su grito, que es el de Cristo. Como cristiano, como pastor, debo revelar el verdadero rostro del amor divino”, dijo el ahora limosnero y prefecto

Luis Marín de San Martín ı Foto: Especial

Monseñor Luis Marín de San Martín, quien es obispo titular de Suliana, fue nombrado como subsecretario general del Sínodo de los Obispos en 2021 por el papa Francisco, y a partir de entonces comenzó a posicionarse con mayor fuerza dentro del Vaticano.

Monseñor Luis Marín de San Martín nació el 21 de agosto de 1961 en Madrid, España, y ha brindado su servicio en la Orden de San Agustín durante varios años, desempeñándose en los siguientes cargos:

Asistente General

Archivero General

Presidente del Instituto Agustiniano de Espiritualidad.

Realizó sus votos temporales en la Orden de San Agustín en 1982, y los votos solemnes en 1985. Estudió filosofía y teolofía en el Seminario Mayor de Tagaste de Los Negrales, Madrir, y fue ordenado como sacerdote en 1988.

Actualmente cuenta con una licenciatura en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, y una licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

También cuenta con un doctorado en Teología por la Universidad Pontificia Comillas, el cual obtuvo con una tesis sobre la eclesiología de San Juan XXIII; y además, cuenta con un diploma en Archivística que obtuvo en el Vaticano.

Luis Marín de San Martín ı Foto: Especial

Fungió como director del Instituto Teológico Agustino de Tagaste de 1995 a 1999, y también del Centro Teológico San Agustín de 1996 a 1998; mientras que fue miembro del Equipo de Formación del Profesorado de 1996 a 1999, y Consejero Provincial de la Provincia Agustina de España de 1999 a 2002.

Fue prior del Monasterio de Santa María de la Vid de 2002 a 2008, y fue secretario del Instituto Histórico Agustino de 2009 a 2013, año en el que fue nombrado Asistente General y Presidente del Instituto Agustiniano de Espiritualidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.