‘Sí, estoy muerto… de ganas por un café’: Benjamin Netanyahu; desmiente su muerte

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reapareció públicamente este domingo tras la circulación de rumores en redes sociales que aseguraban su supuesta muerte, presuntamente vinculada a las recientes tensiones entre Israel e Irán.

En un video publicado desde un café cerca de Jerusalén, Netanyahu se mostró en buen estado de salud y adoptó un tono humorístico para desmentir las especulaciones que afirmaban que había fallecido.

Durante la grabación, levantó ambas manos para demostrar que posee cinco dedos en cada una, haciendo referencia a teorías previas que señalaban inconsistencias en un video anterior que había sido viralizado en redes sociales.

“Sí, estoy muerto… de ganas por un café”, bromeó Netanyahu, mientras sonreía y miraba directamente a la cámara, desmintiendo de manera directa los rumores sobre su desaparición o fallecimiento.

La grabación se viralizó rápidamente, generando reacciones inmediatas, tras la noticia de su supuesta muerte.

Los rumores sobre la supuesta muerte del primer ministro surgieron principalmente en canales vinculados a medios iraníes y en redes sociales, sin que existiera confirmación oficial por parte de ningún gobierno o agencia de noticias reconocida.

El contexto de estas especulaciones está marcado por un aumento en las tensiones entre Israel e Irán, en medio de enfrentamientos y ataques selectivos que han generado incertidumbre en la región. La rapidez con que se difunden estas teorías demuestra la vulnerabilidad de la información en entornos de alta conflictividad y el papel de las redes sociales como amplificador de rumores.

Hasta el momento, Netanyahu continúa cumpliendo sus funciones como primer ministro y ha reafirmado su presencia activa en la política israelí, desmintiendo de manera definitiva cualquier versión sobre su muerte.

Con esta reaparición, Netanyahu deja claro que seguirá activo en su gestión, mientras los rumores sobre su supuesta muerte quedan descartados por fuentes confiables y su propia presencia pública.

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MSL