Cuba colapsa en su red eléctrica tras apagón

Cortes de electricidad se han intensificado

Cuba sufrió este lunes un apagón generalizado, indicó la compañía eléctrica nacional, en un contexto de grave crisis en la isla a raíz del bloqueo energético de Estados Unidos.

Los cortes de electricidad se han intensificado en Cuba, cuya economía se encuentra casi paralizada desde que la Administración de Donald Trump cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

El corte en el suministro se debió a “una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”, dijo la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE) en la red X.

“Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento”, agregó.

#AHORA || Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento.



👉 Continuaremos informando. pic.twitter.com/nZq5aakE3Y — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026

A inicios de marzo, Cuba había sufrido un apagón en dos tercios del territorio, incluida La Habana.

La generación de electricidad de Cuba está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.

Cuba, de 9.6 millones de habitantes ha experimentado varios apagones generalizados desde finales de 2024.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR