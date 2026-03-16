No sabemos si Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, está vivo o muerto: Trump

Donald Trump, presidente de EU, asegura que no se sabe si Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, está vivo o muerto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que está abierto a un diálogo con Irán para terminar el conflicto, pero señaló esto se ha paralizado debido a que no se ha sostenido ningún contacto con el líder supremo, Mojtaba Jamenei, a quien, dijo, no conoce e, incluso, no sabe si está vivo o muerto, como apuntan algunos rumores.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump aseguró que está dispuesto a establecer un diálogo para poner fin al conflicto con Irán, el cual ha desestabilizado la región de Medio Oriente, al estar involucrado también el aliado estadounidense Israel.

Una persona sostiene una fotografía de Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. ı Foto: Reuters

No obstante, Trump enfatizó que, si bien desde Washington hay gente dispuesta a negociar, el acercamiento no ha ocurrido debido a que, dijo, no está claro quién lidera el gobierno de Irán.

No sabemos quién es su líder. Tenemos gente dispuesta a negociar. No tenemos ni idea de quiénes son Donald Trump, presidente de Estados Unidos



En este sentido, Trump se refirió a los reportes del Departamento de Guerra de su país, los cuales aseguran que Mojtaba Jamenei, elegido líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, se encontraba gravemente herido y estaba indispuesto para ejercer la autoridad sobre el país persa.

Trump remarcó que hay incertidumbre sobre el estado de Mojtaba Jamenei y que, incluso, se desconoce si está vivo o muerto.

🔴 Donald Trump, afirmó que no está claro si Mojtaba Khamenei está vivo o muerto, en medio de rumores sobre su estado de salud.



“Algunos dicen que perdió una pierna, una sola pierna, y que resultó gravemente herido. Otros dicen que está muerto. Nadie afirma que esté… pic.twitter.com/cXydrzCxIr — Azucena Uresti (@azucenau) March 16, 2026

Mucha gente dice que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió una pierna... y que está muy herido. Otros dicen que está muerto Donald Trump, presidente de Estados Unidos



El viernes, el titular del Departamento de Guerra de EU, Pete Hegseth, aseguró que Mojtaba Jamanei se encontraba “herido” y probablemente “desfigurado”, como consecuencia del intercambio de ataques entre Irán y aliados de EU en Medio Oriente.

Hegseth recordó que Jamenei no ha aparecido públicamente y que las pocas comunicaciones que ha emitido han sido muy “débiles”.

Durante el mismo evento en la Casa Blanca, Trump se refirió al cierre de facto que Irán mantiene sobre el Estrecho de Ormuz, lo cual ha dificultado el tránsito de crudo desde Medio Oriente a otros países.

A propósito, Trump acusó que sus aliados internacionales han mostrado “poco entusiasmo” ante su llamado de mandar una misión naval con el objetivo de reabrir el paso. Lo anterior incluso cuando, dijo, son estos países y no Washington los que se beneficiarían más de la rehabilitación del paso.

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