EU critica a aliados falta de apoyo en Ormuz

Vista aérea de costas iraníes y puerto de Bandar Abbas en Ormuz, en una foto de archivo.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la falta de apoyo de algunos aliados a su solicitud para colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en el marco de la guerra que involucra a Washington y a Israel. Durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, el magnate aseguró que varios socios internacionales no han respondido con el entusiasmo esperado.

“Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles, y no están tan entusiasmados”, afirmó al referirse a gobiernos que, según dijo, han recibido protección militar estadounidense frente a amenazas externas. El republicano subrayó que tropas de su país continúan desplegadas en defensa de esos aliados, aunque evitó mencionar cuáles. También relató que, al consultar a ciertos gobiernos si podían aportar recursos como buques desminadores, la respuesta fue evasiva. “Cuando les preguntamos: ‘¿Tienen desminadores?’, la respuesta es: ‘Bueno, preferimos no involucrarnos, señor’”, lamentó.

El dato: LA EMBAJADA de EU en Bagdad, la capital de Irak, recibió un nuevo ataque aéreo iraní la noche de ayer, según reportaron fuentes de seguridad iraquíes.

Según Donald Trump, naciones como Japón, Corea del Sur y China, que reciben grandes porcentajes de crudo a través de esa ruta, tendrían motivos para colaborar con Washington en la protección del tránsito marítimo.

“Deberían estar ayudándonos. Lo que me sorprende es que no estén ansiosos por ayudarme”, afirmó Trump al insistir en que el bloqueo afecta directamente a economías dependientes del suministro energético que pasa por el Golfo.

El mandatario estadounidense aseguró que espera la colaboración del Reino Unido y de Francia para garantizar la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Indicó que conversó con el presidente francés, Emmanuel Macron, y describió su respuesta con cautela.

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“Hablé con Emmanuel Macron y diría que su respuesta fue un ocho, no perfecto”, señaló, al tiempo que expresó su confianza en que París termine participando en los esfuerzos para reabrir la vía marítima. Trump defendió además la ofensiva militar contra Irán al asegurar que la operación evitó un conflicto global de mayor escala. “Si no hubiéramos atacado a Irán, se habría desatado la Tercera Guerra Mundial, y habría sido una guerra nuclear”, sostuvo el magnate.

UE RESPONDE CON CAUTELA. La reacción de varios aliados europeos ha sido prudente. Países como Alemania, España e Italia señalaron que no tienen planes inmediatos de enviar buques militares al Golfo Pérsico para ayudar a desbloquear el estrecho.

Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, cuestionó la eficacia de una eventual misión europea en la zona y relativizó la presión de Washington.

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“¿Qué espera Donald Trump que hagan un puñado o dos puñados de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa Armada estadounidense no pueda hacer?”, declaró en Berlín. También desde el gobierno alemán, el portavoz Stefan Kornelius subrayó que el conflicto no está relacionado con los compromisos de la OTAN y que su país no fue consultado antes de la ofensiva militar.

En la misma línea, España afirmó que evitará cualquier acción que pueda intensificar el conflicto, mientras que el vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, advirtió que el envío de buques militares a una zona de guerra equivaldría a participar directamente en el enfrentamiento.

El Tip: Autoridades de Abu Dhabi suspendieron operaciones en yacimiento de gas Shah luego de un ataque con drones.

Mientras tanto, la Unión Europea analiza posibles respuestas diplomáticas y operativas ante el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz en el comercio energético global. La alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad del bloque, Kaja Kallas, explicó que el estrecho se encuentra fuera del ámbito de actuación de la OTAN, aunque la Unión Europea explora alternativas para garantizar la navegación.

“Nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente pero, en realidad, esto queda fuera de su ámbito de actuación”, afirmó Kallas al llegar a una reunión de ministros de Exteriores en Bruselas. Entre las opciones sobre la mesa figura la posibilidad de modificar el mandato de la misión naval europea Aspides, actualmente desplegada en el mar Rojo para proteger el tráfico marítimo frente a ataques de los rebeldes hutíes de Yemen.

Más tarde Kaja Kallas dijo “ésta no es la guerra de Europa”, indicó en una rueda de prensa al término del Consejo de ministros comunitarios del bloque, en la que agregó que “Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin”, agregó también, “nosotros no hemos iniciado esta guerra y los objetivos políticos no están claros”, argumentó la alta representante.

A su vez, el gobierno de China aseguró que mantiene contactos con todas las partes involucradas para abordar la situación en el estrecho de Ormuz y reducir las tensiones en la región. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó que la situación en la zona ya afecta las rutas comerciales internacionales, ha socavado la paz, así como la estabilidad global.

Trump respalda ofensiva en Líbano

Por: Redacción

El MANDATARIO estadounidense, Donald Trump, expresó ayer su respaldo a la ofensiva militar israelí en Líbano y aseguró que el grupo chií Hezbolá “es un gran problema”. Sostuvo que la milicia “está siendo eliminada rápidamente” y reiteró que representa una amenaza desde hace tiempo.

Trump respondió así a preguntas sobre su apoyo a los bombardeos israelíes y sobre la posibilidad de que Israel amplíe su incursión terrestre en territorio libanés. En sus declaraciones, relató una conversación con una persona cuyos padres viven en Líbano y dijo que le sorprendía que continúen residiendo allí pese a los ataques. “Se han acostumbrado a que haya bombardeos”, afirmó, al comparar la situación con quienes permanecen en Ucrania en medio de la guerra.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció el inicio de una operación terrestre del Ejército en el sur de Líbano. La ofensiva busca eliminar amenazas y proteger a los residentes del norte de Israel.

Agregó que, el Ejército debe destruir la infraestructura de Hezbolá en las aldeas fronterizas para impedir que el grupo vuelva a operar desde esas zonas.

Una familia desplazada desayuna su Ramadán, en Beirut, ayer. ı Foto: Reuters

Irán impone condiciones en vía fluvial

Por Redacción

EL GOBIERNO DE IRÁN reiteró ayer que el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz se realiza bajo “condiciones específicas”, tras la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero. Teherán respondió limitando el tráfico en esta ruta estratégica del comercio mundial.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que las restricciones obedecen a la inseguridad generada por Washington y el “régimen sionista”. Señaló que las Fuerzas Armadas controlan el tránsito marítimo y advirtió que ningún país puede utilizar el estrecho para golpear a Irán.

Sostuvo que, como nación costera, tiene derecho a adoptar medidas para proteger su seguridad nacional y evitar que se use con fines militares. Insistió en que su país ha sido históricamente garante del paso seguro de barcos.

Datos de seguimiento marítimo indican que el petrolero Aframax Karachi, operado por Pakistan National Shipping Corporation, atravesó el estrecho el 15 de marzo tras cargar crudo en Abu Dhabi y se dirige a Karachi.

Transportista de GLP, Shivalik, llega al puerto de Mundra a través del estrecho, ayer. ı Foto: Reuters

Amnistía acusa a EU de ataque a escuela

Por: Redacción

AMNISTÍA INTERNACIONAL afirmó que Estados Unidos es responsable de un ataque contra una escuela primaria en la ciudad iraní de Minab que dejó al menos 170 muertos, la mayoría niños. La denuncia forma parte de una investigación difundida ayer por la organización.

Según el informe, el bombardeo ocurrido el 28 de febrero probablemente se realizó con un misil Tomahawk de fabricación estadounidense, un armamento guiado de precisión utilizado exclusivamente por fuerzas de ese país en el conflicto. La investigación, basada en imágenes satelitales, grabaciones de video y entrevistas con expertos, concluyó que el edificio escolar fue “impactado directamente” junto con otras estructuras dentro de un complejo adyacente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Amnistía señaló que el ataque indica que no se tomaron las precauciones necesarias para evitar daños a la población civil, lo que podría constituir una grave violación del derecho internacional humanitario. El hecho ha sido citado por defensores de derechos humanos como posible evidencia de crímenes de guerra en la ofensiva contra Irán.

Imagen de un video muestra lo que, parece un misil Tomahawk de EU, el 28 de febrero. ı Foto: Reuters

Dudas sobre líder iraní tras ataque

Por: Redacción

EL MANDATARIO estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que no está claro si el nuevo líder de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, sigue con vida tras reportes que señalan que habría resultado herido durante un ataque aéreo.

Durante un evento en la Casa Blanca, señaló que existen versiones contradictorias sobre su estado. “No sabemos si está muerto o no. Lo que sí puedo decir es que nadie lo ha visto, lo cual es inusual”, declaró ante periodistas.

Añadió que distintas informaciones sugieren que el dirigente iraní habría sufrido graves heridas. “Mucha gente dice que está muy desfigurado. Dicen que perdió una pierna y que resultó muy herido. Otros dicen que está muerto”, afirmó.

Una mujer sostiene una imagen de Mojtaba Jamenei, el 11 de marzo. ı Foto: Reuters

A su vez, Omán ha intentado en repetidas ocasiones abrir un canal de comunicación entre Estados Unidos e Irán, pero la Casa Blanca ha dejado claro que por ahora no está interesada en iniciar contactos.