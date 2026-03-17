Rusia respalda a Cuba ante medidas ‘ilegales’ de Estados Unidos y amenazas de Trump

Rusia reiteró este martes su respaldo al gobierno y pueblo de Cuba ante la imposición de medidas “ilegales” de Estados Unidos, y luego de que el presidente Donald Trump sugirió que tomaría la isla caribeña.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ratificó su “inquebrantable solidaridad” con Cuba, y rechazó cualquier intento de injerencia en sus asuntos internos en medio de lo que calificó como “un clima de confrontación artificialmente alimentado”.

La Cancillería rusa se pronunció sobre la escalada de tensiones, luego de que el lunes Donald Trump declaró que podría tener el “honor de tomar Cuba de alguna forma” y que creía que puede “hacer lo que quiera” con la mayor de las Antillas.

Los comentarios del mandatario republicano coincidieron con el colapso del servicio eléctrico en Cuba debido al bloqueo al suministro de petróleo que Estados Unidos mantiene sobre la isla, que depende del combustible para la generación de electricidad.

Mientras se agrava la crisis energética, Rusia advierte que Cuba “enfrenta desafíos sin precedentes”, que atribuyó a décadas de un bloqueo comercial, económico, financiero y ahora también energético por parte de Estados Unidos.

“Confiamos en que el heroico pueblo cubano, que ha demostrado en repetidas ocasiones su devoción a los ideales de libertad, independencia y justicia social, así como una resiliencia y coraje incomparables frente a las amenazas externas, podrá defender su derecho a elegir soberanamente su propio camino ”, destacó la Cancillería rusa.

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cehr