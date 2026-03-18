Tras una década en el cargo

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, destituye a ministro de Defensa

Designó al general Gustavo González López; Padrino dirigió la sección ceremonial de la guardia presidencial durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez

Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez
Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez Foto: Reuters
Por:
Mariel Caballero

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al general Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa en reemplazo del general Vladimir Padrino, que estaba en el cargo desde hace más de una década.

Padrino dirigió la sección ceremonial de la guardia presidencial durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, pero su influencia alcanzó su punto álgido con el derrocado presidente Nicolás Maduro, quien lo nombró ministro de Defensa a finales de 2014.

Fuentes informaron a Reuters que era probable que Padrino fuera reemplazado y que se le había mantenido en su puesto tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, en enero, para garantizar la estabilidad en las fuerzas armadas, donde unos 2.000 generales controlan diversos grupos de tropas mal pagadas, además de enormes intereses empresariales.

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El general González López actualmente es el jefe de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cargos a los que fue nombrado por Rodríguez en enero pasado.

El oficial, quien ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea junto con al menos media docena de otros altos funcionarios por violaciones de derechos humanos y corrupción, también se desempeñó como jefe de los servicios de inteligencia.

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LMCT

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