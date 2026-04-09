Trump amenaza con reanudar ataques a Irán; EU mantendrá a su ejército cerca, advierte

El presidente Donald Trump anunció que el personal militar de Estados Unidos permanecerá cerca de Irán, en medio de un frágil alto al fuego que ha sido ignorado por Israel, país que continúa su ofensiva en Líbano contra militantes de Hezbolá.

En su plataforma Truth Social, el republicano amenazó con reanudar la guerra “con una fuerza y ​​eficacia nunca antes vistas", si Teherán incumple el acuerdo de dos semanas alcanzado el martes con Washington.

“Todos los buques, aeronaves y personal militar de Estados Unidos, junto con municiones, armamento (...), permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo alcanzado", escribió Trump.

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Más temprano, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammed Baqer Qalibaf, consideró “irrazonable” las negociaciones y alto el fuego bilateral, después de acusar violaciones a tres cláusulas de su plan de diez puntos para negociar el fin de la guerra, entre ellos el reciente bombardeo de Israel a Líbano, por el que se estiman 254 personas muertas y más de un millar heridas.

Trump había considerado la propuesta presentada por Teherán como “una base viable para la negociación” ; sin embargo, tras el ataque israelí, Qalibaf reiteró que ha sido “claramente violada antes incluso de que las negociaciones comiencen” a partir del 10 de abril en Islamabad, capital de Pakistán.

El martes, Israel informó que continuaría su ofensiva contra Líbano, al contradecir al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien previamente aseguró en su cuenta de X que el acuerdo de alto al fuego incluía el cese de la campaña israelí en el Líbano.

Qalibaf recordó las palabras del premier paquistaní, quien anunció que las hostilidades cesarían en toda la región “con efecto inmediato”, incluido en Líbano.

En paralelo a la guerra con Irán, desde el 2 de marzo Israel ha mantenido una ofensiva aérea y terrestre al sur del Líbano. Hasta el pasado 7 de abril, los ataques israelíes habían dejado mil 530 personas muertas, incluidos 130 niños, informó el Ministerio de Salud. No obstante, la cifra podría aumentar considerablemente tras los bombardeos de este 8 de abril, debido a que los decesos no han sido contabilizados oficialmente.

Contradicciones sobre programa nuclear de Irán

Por otra parte, Trump afirmó este miércoles que Irán había acordado detener su programa nuclear, mientras que el Qalibaf sostuvo que, según los términos del alto el fuego, Teherán podría mantener su “derecho” al enriquecimiento de uranio.

“Se acordó hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario, no habrá armas nucleares y el estrecho de Ormuz permanecerá abierto y seguro”, añadió Trump.

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cehr