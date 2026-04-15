Tel Aviv y Beirut reavivan las pláticas con mediación de EU

ISRAEL Y LÍBANO acordaron celebrar nuevas negociaciones directas “en una fecha y un lugar mutuamente acordados”, tras las conversaciones sostenidas ayer en Washington, en lo que representa el primer contacto de este tipo en décadas y un intento por encauzar el conflicto hacia una salida política. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el diálogo podría ir más allá del acuerdo de 2024 y derivar en un eventual pacto de paz integral. Washington subrayó que cualquier acuerdo para cesar las hostilidades deberá alcanzarse entre ambos gobiernos, con su mediación, y no mediante vías paralelas. Además, destacó que estas negociaciones tienen el potencial de destrabar ayuda para la reconstrucción del Líbano y oportunidades de inversión.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el encuentro como una “oportunidad histórica” para poner fin al conflicto y a décadas de influencia de Hezbolá en la región. Reconoció que se trata de un proceso complejo que no se resolverá en el corto plazo, pero insistió en la necesidad de avanzar hacia un marco de paz duradera y seguridad para ambas naciones.

Marco Rubio (centro), con autoridades de Líbano e Israel, ayer. ı Foto: Reuters

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En tanto, Israel expresó su compromiso de participar en negociaciones directas para resolver todos los temas pendientes y alcanzar estabilidad y prosperidad. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, había aceptado días antes de abrir este canal, con el objetivo de establecer relaciones pacíficas y avanzar en el desmantelamiento de Hezbolá.

Por su parte, el gobierno libanés reiteró la urgencia de implementar el cese de hostilidades de noviembre de 2024, defendió los principios de soberanía e integridad territorial y solicitó medidas concretas para atender la grave crisis humanitaria derivada del conflicto.

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El desarme de Hezbolá es uno de los principales puntos de fricción. Mientras Israel lo plantea como condición para la estabilidad, el grupo chií rechaza esa posibilidad si no cesa la ofensiva israelí. El conflicto, además, se extiende en el contexto de la tensión con Irán, con ataques y lanzamiento de cohetes que intensificó la violencia en territorio libanés.

Las autoridades del Líbano reportan más de 2 mil 120 muertos desde el 2 de marzo, entre ellos al menos 168 niños.