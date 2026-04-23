Reportan explosiones en Teherán; se activa sistema antiaéreo

Columna de humo en Teherán en marzo de 2026 (Imagen de archivo)

El medio iraní Nour News informó el jueves que se habían activado baterías de defensa aérea en algunas zonas de Teherán, sin dar detalles sobre el motivo ni informar de ningún incidente.

Por su parte, la agencia local de noticias IRNA también afirmó que se escucharon disparos de la defensa antiaérea al oeste de Teherán.

Aunque la zona se encuentra en un alto al fuego propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las Fuerzas Armadas de aquel país informó que el portaaviones USS George H.W. Bush llegó a Oriente Medio.

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LMCT