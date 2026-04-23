En medio de alto al fuego

Reportan explosiones en Teherán; se activa sistema antiaéreo

Los sistemas de defensa aérea se escucharon enfrentándose a lo que se describió como “objetivos hostiles”; el Gobierno de Irán ha condenado los ataques de Israel contra Líbano

Columna de humo en Teherán en marzo de 2026 (Imagen de archivo)
Columna de humo en Teherán en marzo de 2026 (Imagen de archivo) Foto: AP
Por:
Mariel Caballero
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Reuters .

El medio iraní Nour News informó el jueves que se habían activado baterías de defensa aérea en algunas zonas de Teherán, sin dar detalles sobre el motivo ni informar de ningún incidente.

Por su parte, la agencia local de noticias IRNA también afirmó que se escucharon disparos de la defensa antiaérea al oeste de Teherán.

Aunque la zona se encuentra en un alto al fuego propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las Fuerzas Armadas de aquel país informó que el portaaviones USS George H.W. Bush llegó a Oriente Medio.

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