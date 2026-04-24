Netanyahu revela que fue sometido a tratamiento contra cáncer de próstata; fue exitoso

Benjamin Netanyahu aseguró que el tumor fue detectado en etapa temprana y eliminado tras un tratamiento específico.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó que fue sometido a un tratamiento exitoso contra un cáncer de próstata detectado en fase temprana, luego de que un chequeo rutinario identificara un tumor maligno en estado inicial.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario de 76 años señaló que el padecimiento fue identificado como una lesión menor, de menos de un centímetro, sin evidencia de propagación.

Según explicó, los médicos le ofrecieron la opción de mantener el tumor bajo vigilancia o intervenir de inmediato, tras lo cual decidió la segunda opción, es decir, un tratamiento específico para erradicarlo.

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Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Netanyahu indicó que su informe médico anual, el cual muestra que fue sometido a radioterapia con resultados satisfactorios, remarca que se encuentra en buen estado general de salud.

Sin embargo, no se precisó la fecha exacta en la que se realizó el tratamiento.

En el mismo sentido, Netanyahu explicó que decidió retrasar la divulgación del informe médico durante dos meses para evitar, según sus palabras, que Irán utilizara su estado de salud con fines propagandísticos en medio de tensiones recientes entre ambos países.

חג עצמאות שמח ישראל! 🇮🇱 pic.twitter.com/J5Nd3ZPdQP — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 21, 2026

En semanas previas, incluso circularon rumores sobre su supuesta muerte, los cuales fueron desmentidos por el propio líder israelí mediante apariciones públicas.

Por otro lado, el mandatario recordó que en 2024 se sometió a una cirugía por un agrandamiento benigno de la próstata, lo que derivó en un seguimiento médico constante.

Asimismo, en 2023 le fue implantado un marcapasos, antecedentes que han mantenido la atención sobre su estado físico.

A propósito, Netanyahu afirmó que continuó con sus actividades habituales durante el tratamiento, el cual consistió en sesiones breves.

היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.



ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.



אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:



1 - ברוך השם, אני בריא.



2 - אני בכושר גופני מצויין.



3 - הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

“Cuando me informan a tiempo sobre un posible riesgo, prefiero actuar de inmediato”, expresó el primer ministro israelí.

El anuncio ocurre en un contexto político relevante, ya que Israel tiene previstas elecciones en octubre, lo que coloca la salud del primer ministro como un factor de interés público.

Asimismo, ocurre en medio de crecientes tensiones entre Israel y vecinos de Medio Oriente, entre ellos Líbano, Irán y Hamás en Gaza, con los cuales esta nación mantiene conflictos activos.

Con información de Reuters y Europa Press.

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