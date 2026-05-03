Tiroteo durante fiesta en Oklahoma deja al menos 10 heridos; cifra podría aumentar, advierten

Al menos 10 personas resultaron lesionadas, según cifras preliminares, en un tiroteo durante una fiesta en el lago Arcadia, en la ciudad de Edmond, condado de Oklahoma, en el estado homónimo de los Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Edmond, el ataque armado ocurrió después de las 21:00 horas, tiempo local. En el lugar, las autoridades localizaron a múltiples víctimas mientras que los servicios de emergencia trasladaron a 10 personas a distintos hospitales.

Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría cambiar debido a que más personas se habían trasladado por su cuenta a hospitales del área metropolitana de Oklahoma City.

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“No hay actualizaciones sobre las condiciones de las víctimas en este momento. No hay sospechosos bajo custodia”, informó la corporación de Edmond.

The Edmond Police Department is investigating a shooting that occurred just after 9:00 p.m. at a party at Arcadia Lake.



Edmond Police, along with Oklahoma City Police and the Oklahoma Highway Patrol, responded to the scene and located numerous victims. Emergency personnel… pic.twitter.com/KWcrEW1ywO — Edmond Police Dept (@EdmondPD) May 4, 2026

Por separado, la vocera de la policía de Edmond, Emily Ward, declaró a la prensa que no existe una amenaza activa y confirmó que, además de la decena de víctimas trasladadas, otras personas se habían desplazado a hospitales por sus propios medios.

Respecto al estado de salud de los lesionados, indicó que se encuentran en “diversas condiciones”.

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cehr