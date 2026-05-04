¿Qué es el hantavirus, que causó muertes en un crucero? Síntomas y cómo se contagia

Recientemente se registró la muerte de tres personas que viajaban a bordo de un crucero que se encontraba navegando en el océano Atlántico, su muerte fue resultado de infecciones pulmonares.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que existía la sospecha de seis personas infectadas con este virus, mientras que se confirmó un caso de hantavirus.

De las seis personas, se confirmó la muerte de tres posibles infectados con hantavirus, mientras que una de estas se encuentra en Johannesburgo, Sudáfrica, recibiendo atención médica en cuidados intensivos debido a las complicaciones de salud.

El vocero del Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica, Fostes Mohale informó que los pasajeros del crucero internacional MC Hondius estaban recibiendo tratamiento debido a las “complicaciones de salud derivadas de una infecciónrespiratoria aguda grave no diagnosticada.”

Hasta el momento no se han confirmado que el hantavirus es la causa de las muertes producidas tanto a bordo del crucero, como cuando se desembarcó, y tampoco se ha confirmado en los dos pasajeros que se encuentran a bordo y presentaron síntomas.

Crucero internacional MC Hondius ı Foto: Especial

¿Qué es el hantavirus y cuáles son sus síntomas?

El hantavirus o virus Hantaan fue descubierto en 1978, y este es una enfermedad viral aguda grave que es transmitida a los humanos por medio de los ratones de campo, quienes eliminan este virus por medio de su saliva, heces y orina.

Cuando las personas se exponen al polvo contaminado con el hantavirus pueden contagiarse, pero también se puede dar un contagio menos común por medio de mordeduras o arañazos de los roedores.

El hantavirus puede derivar en dos afectaciones principales, que son el síndome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal; y estos son más probables dependiendo de la ubicación geográfica en la que se contrajo el virus.

Ratón de campo ı Foto: Especial

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), entre los síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus se encuentran los siguientes:

Fatiga

Fiebre

Dolores musculares, especialmente en los grandes grupos musculares como los muslos, las caderas, la espalda y, a veces, los hombros.

Folores de cabeza

Mareo

Escalofríos

Problemas abdominales, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal

Ese síndrome es una enfermedad potencialmente mortal que afecta a los pulmones, y los síntomas aparecen de una a ocho semanas después de que se tuvo el contacto con el roedor infectado con hantavirus.

Entre los síntomas de la fiebre hemorrágica con síndrome renal se encuentran los siguientes:

Dolores de cabeza intensos

Dolor de espalda y abdominal

Fiebre/escalofríos

Náuseas

Visión borrosa

Enrojecimiento facial

Inflamación o enrojecimiento de los ojos

Sarpullido

Presión arterial baja

Falta de flujo sanguíneo (shock agudo)

Hemorragia interna (fuga vascular)

Insuficiencia renal aguda, que puede causar sobrecarga grave de líquidos

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