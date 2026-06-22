¿Quién es Pilar Rueda Jiménez, la esposa de Iván Cepeda?

Este 21 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones para la presidencia de Colombia, en las que el preconteo colocó al ultraderechista Abelardo de la Espirella como quien ocupará el cargo a partir de agosto.

Ante el resultado arrojado por el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, varias personas simpatizantes de Iván Cepeda Castro señalaron que se debe esperar que los escrutinios arrojen el mismo resultado o uno distinto.

Iván Cepeda Castro, acompañado de su esposa Pilar Rueda Jiménez, agradeció el apoyo de los más de 12 millones de votantes que confiaron en su candidatura, y aseguró que reconocen el preconteo del domingo como un dato que “es aún no es oficial ni vinculante”.

“Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país” acotó Cepada Castro.

"El preconteo lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero debemos informar que nuestro grupo de testigos están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país": Iván Cepeda.



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¿Quién es Pilar Rueda Jiménez?

Pilar Rueda Jiménez estudió Antropología en la Universidad Nacional y cuenta con una maestría en Estudios Internacionales para la Paz con énfasis en Derechos Humanos, Justicia y Género, y es reconocida por ser una activista a favor de los derechos de las mujeres, las infancias y las juventudes.

Blanca del Pilar Rueda Jiménez fungió como asesora de la Jurisdicción Especial para la Paz desde el 2018 hasta 2026, y previamente fue asesora de la Organización Internacional Para las Migraciones (OIM).

Además, se ha desempeñado en la OIM como experta internaciónal durante 2017, como consultora externa en 2016, y como contratista de moviembre del 2014 a diciembre del 2015.

Pilar Rueda Jiménez e Iván Cepeda Castro no tienen hijos, pero juntos han criado a Raiza, Mulán y Micaela, sus mascotas y compañeras de vida, y a quienes han destacado como un sostén en su vida cotidiana.

En entrevistas, Pilar Rueda Jiménez ha destacado que se debe promover la libertad por medio de la educación, ya que esto “construye a seres humanos mucho más responsables y mucho más respetuosos, y mucho más creativos.”

Pilar Rueda Jiménez se ha posicionado públicamente a favor de Palestina, pues en entrevistas ha resaltado las mujeres en dicho país transmiten “una suplica” para que la guerra frene.

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