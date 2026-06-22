Tiroteo en Montreal, Canadá, deja un policía muerto y 2 heridos; sospechoso es neutralizado | VIDEO

Policías acordonaron una zona del barrio Côte-des-Neiges en Montreal tras el reporte de una persona armada.

Un tiroteo registrado en Montreal, Canadá, dejó un agente de la Policía muerto, otro policía herido y un civil lesionado, además de que el presunto agresor fue neutralizado, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió este lunes en el sector de Côte-des-Neiges, una zona del centro-oeste de Montreal, donde la policía recibió reportes sobre una persona armada.

Active shooter in Montreal on Decarie at PA Grocery Store.



Insane. pic.twitter.com/8ORaMq0fAw — Jonald (@JonCohenBR1) June 22, 2026

De acuerdo con el portavoz policial Jean-Pierre Brabant, la intervención comenzó alrededor de las 11:30 horas locales en las inmediaciones de las avenidas De Courtrai y Trans Island.

Tras recibir la alerta, el Servicio de Policía de Montreal emitió una advertencia de emergencia en la que señaló que había una persona “armada y peligrosa” en el área.

🚨 HORROR FOOTAGE: TERROR IN MONTREAL - ARMED SUSPECT IN CAMO CLOTHING OPENS FIRE ON POLICE pic.twitter.com/OJYWY50547 — Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026

Las autoridades pidieron a los residentes permanecer dentro de sus viviendas, cerrar puertas y ventanas, evitar las calles cercanas y mantenerse alejados de las ventanas mientras continuaba el operativo.

Posteriormente, la policía confirmó que el sospechoso fue neutralizado, aunque señaló que la operación permanecía activa.

Ataque armado deja un muerto, entre ellos un policía, y dos heridos

En un primer momento se informó que dos agentes habían resultado heridos; sin embargo, más tarde el cuerpo policial confirmó el fallecimiento de uno de ellos.

“Con gran tristeza confirmamos la muerte de uno de nuestros policías mientras cumplía su deber”, indicó la corporación en un comunicado.

C’est avec une immense tristesse que nous confirmons le décès de l’un de nos policiers dans l’exercice de ses fonctions. D’autres détails suivront. pic.twitter.com/2KX1DFIXuY — Police Montréal (@SPVM) June 22, 2026

El segundo agente herido y el civil afectado fueron trasladados para recibir atención médica, sin que se detallara su estado de salud.

Según reportes de medios locales, testigos escucharon múltiples disparos durante el enfrentamiento.

Terror Attack in Canada, Montreal, Quebec



One terrorist is neutralized, second is roaming free.



Reports say the gunman opened fire and shot at least one police officer.



Montreal police and SWAT units are searching for the suspect, who remains at large.



In a remarkable act, a… pic.twitter.com/N2KFiPbVDp — niraroma🎗 🇮🇱🇨🇦 (@mishidooh) June 22, 2026

Videos difundidos en redes sociales mostraron a una persona con ropa tipo militar durante el intercambio de disparos con los oficiales, aunque las autoridades no han confirmado detalles sobre el arma utilizada ni la identidad del atacante.

Côte-des-Neiges alberga una importante población judía y cuenta con escuelas, centros comunitarios y establecimientos vinculados a esa comunidad.

🚨 PREMEDITATED SHOOTING IN MONTREAL ENDS WITH SUSPECT NEUTRALIZED AFTER ATTACK ON RESPONDING POLICE



🇨🇦 MONTREAL, CANADA: New details continue to emerge regarding Monday's major security incident in Montreal's Côte-des-Neiges district, which triggered a province-wide emergency… pic.twitter.com/P4x1dhP8hL — Israel Realtime (@IsraelRealtime) June 22, 2026

No obstante, las autoridades no han informado hasta ahora si existe alguna relación entre el ataque y dichas instituciones.

El ministro de Seguridad Pública de Quebec, Ian Lafrenière, expresó su solidaridad con las familias de las personas afectadas y aseguró que las autoridades continuaban atendiendo la emergencia. El caso permanece bajo investigación.

Con información de Europa Press.

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