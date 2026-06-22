Tiroteo en Montreal, Canadá, deja un policía muerto y 2 heridos; sospechoso es neutralizado | VIDEO

Un tiroteo registrado en Montreal, Canadá, dejó un agente de la Policía muerto, otro policía herido y un civil lesionado, además de que el presunto agresor fue neutralizado, informaron autoridades locales.
El incidente ocurrió este lunes en el sector de Côte-des-Neiges, una zona del centro-oeste de Montreal, donde la policía recibió reportes sobre una persona armada.
De acuerdo con el portavoz policial Jean-Pierre Brabant, la intervención comenzó alrededor de las 11:30 horas locales en las inmediaciones de las avenidas De Courtrai y Trans Island.
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Tras recibir la alerta, el Servicio de Policía de Montreal emitió una advertencia de emergencia en la que señaló que había una persona “armada y peligrosa” en el área.
Las autoridades pidieron a los residentes permanecer dentro de sus viviendas, cerrar puertas y ventanas, evitar las calles cercanas y mantenerse alejados de las ventanas mientras continuaba el operativo.
Posteriormente, la policía confirmó que el sospechoso fue neutralizado, aunque señaló que la operación permanecía activa.
Ataque armado deja un muerto, entre ellos un policía, y dos heridos
En un primer momento se informó que dos agentes habían resultado heridos; sin embargo, más tarde el cuerpo policial confirmó el fallecimiento de uno de ellos.
“Con gran tristeza confirmamos la muerte de uno de nuestros policías mientras cumplía su deber”, indicó la corporación en un comunicado.
El segundo agente herido y el civil afectado fueron trasladados para recibir atención médica, sin que se detallara su estado de salud.
Según reportes de medios locales, testigos escucharon múltiples disparos durante el enfrentamiento.
Videos difundidos en redes sociales mostraron a una persona con ropa tipo militar durante el intercambio de disparos con los oficiales, aunque las autoridades no han confirmado detalles sobre el arma utilizada ni la identidad del atacante.
Côte-des-Neiges alberga una importante población judía y cuenta con escuelas, centros comunitarios y establecimientos vinculados a esa comunidad.
No obstante, las autoridades no han informado hasta ahora si existe alguna relación entre el ataque y dichas instituciones.
El ministro de Seguridad Pública de Quebec, Ian Lafrenière, expresó su solidaridad con las familias de las personas afectadas y aseguró que las autoridades continuaban atendiendo la emergencia. El caso permanece bajo investigación.
Con información de Europa Press.
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