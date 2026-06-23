Meloni no quiere seguir ‘alimentando polémica’ con Trump; pide normalizar relación Italia - EU

La primera ministra de Italia, Giogia Meloni, aseguró que no tiene “intención de seguir alimentando la polémica” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que, a su juicio, la relación bilateral entre Italia y la Casa Blanca debe “volver a la normalidad”.

Durante su participación en la conferencia anual Il Giorno della Verità organizada por el diario La Verità de Roma, la premier italiana se refirió al diferendo que ha tenido en días recientes con el presidente estadounidense, por el cual han intercambiado señalamientos y acusaciones.

Giorgia Meloni en la conferencia anual 'Il Giorno della Verità'. ı Foto: Captura de video

Giorgia Meloni recordó que, en los últimos días, se han difundido videos y versiones periodísticas sobre los posibles motivos del inicio del conflicto con Trump, entre ellos grabaciones donde se muestra a la premier italiana “regañando” al estadounidense durante la Cumbre del G7, celebrada la semana pasada en Francia.

Meloni no confirmó ni desmintió estas versiones y, por el contrario, aseguró que no quería seguir “alimentando la polémica”.

I’m married to a beautiful Italian-American spitfire who could be Prime Minister Meloni’s sister. I know that posture well. This conversation was not a pleasant one for our President.pic.twitter.com/N2UKHPQL76 — Bruce Crossing (@SenatorCrossing) June 19, 2026

“He leído, por supuesto, las distintas interpretaciones que se han hecho sobre los presuntos videos que se volvieron virales, en los que mi actitud podía parecer algo firme o asertiva, más allá de los gestos concretos que se hayan señalado”, dijo Meloni.

“También he leído otras versiones que sostienen que pudo haber existido un intento de desviar la atención del desarrollo de las negociaciones con Irán, trasladando el foco hacia las dificultades dentro de la OTAN”, abundó la premier italiana.

Giorgia Meloni (izq.) y Donald Trump (der.) durante la toma de la fotografía oficial de los asistentes al G7. ı Foto: Reuters

“No puedo decir si esas interpretaciones son correctas o no. Ya lo he dicho y lo reitero: no tengo intención de seguir alimentando esta polémica ”, concluyó, entrevistada por La Verità de Roma.

No puedo decir si esas interpretaciones son correctas o no. Ya lo he dicho y lo reitero: no tengo intención de seguir alimentando esta polémica

En el mismo sentido, Giorgia Meloni aseguró que, a su juicio, las relaciones entre Estados Unidos e Italia deben “volver a la normalidad”, después de que, antes de este conflicto, las dos naciones fueran estrechas aliadas.

Italian PM Meloni on her dispute with Trump:



I was genuinely surprised, and when I said I was surprised, I was being completely sincere.



I've obviously read the various interpretations that have been circulating—some involving alleged viral videos in which my behavior may have… pic.twitter.com/kkElBWdcFs — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026

“Considero que nuestro trabajo bilateral con Estados Unidos debe volver a la normalidad”, concluyó Giorgia Meloni.

Desde “me rogó por una foto” hasta reproches por Irán: así inició el conflicto Trump - Meloni

El conflicto entre Donald Trump y Giorgia Meloni inició cuando el mandatario estadounidense acusó a la premier italiana de “pedirle insistentemente” una fotografía durante la Cumbre del G7.

Meloni negó que esto fuera cierto y, en un mensaje en video, aseguró que: “Italia y yo no rogamos”.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

En respuesta, Trump insistió en que Meloni sí le rogó por una foto, y explicó que esto sería una estrategia de la italiana para levantar los números ante su “baja popularidad”. En el mismo mensaje, reprochó que Italia le negó apoyo a Estados Unidos en su conflicto con Irán, situación que, acusó, se ha repetido con otros integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

A su vez, la premier italiana pidió a Trump concentrarse en “su propia popularidad”, y justificó la decisión de Italia de no permitir el uso de las bases militares contra Irán al afirmar que, mientras ella gobierne, “Italia seguirá siendo una nación soberana”.

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