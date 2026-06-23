Trump asegura que Irán aceptó inspecciones nucleares; Estrecho de Ormuz está abierto, remarca

Ilustración que muestra a una figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a una bandera de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, pese a que algunos medios reportaron lo contrario, Irán sí aceptó que se lleven a cabo inspecciones en su territorio para garantizar que no se encuentre desarrollando arsenal nuclear, condición para avanzar hacia un acuerdo de paz.

Además, el mandatario estadounidense aseguró que el Estrecho de Ormuz está abierto, pese a los constantes amagos por parte de Irán para volver a cerrarlo, en respuesta a los ataques que Israel ha ejecutado en Líbano.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: Redes sociales

A través de un mensaje en la red social Truth, Donald Trump acusó que ha habido “declaraciones falsas” y “noticias falsas” que, dijo, han intentado minimizar la “victoria de Estados Unidos” sobre Irán al asegurar que el país persa se opuso tajantemente a que inspectores nucleares ingresen a su territorio.

Trump acusó que esto es falso, y que Irán “ha aceptado completamente y de manera total las inspecciones nucleares de más alto nivel a largo plazo en el futuro”.

Un espectacular retrata al presidente de EU, Donald Trump, con una cinta en la boca que imita al Estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

“A pesar de sus protestas y declaraciones falsas en sentido contrario, junto con el tamborileo de las Noticias Falsas, que están haciendo todo lo posible para hacer que la Victoria de EU. sea lo más pequeña e insignificante posible, Irán ha aceptado completamente y de manera total las inspecciones nucleares de más alto nivel a largo plazo en el futuro”, escribió Trump en Truth.

A causa de esto, Trump aseguró que “aceptó permitir” la apertura del Estrecho de Ormuz.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

No obstante, aseguró que los buques estadounidenses permanecerán circundando el área en caso de que “sea necesario reinstaurar el bloqueo”, lo cual, dijo “parece, en este momento, altamente improbable”.

Autorizará compra de comida y suministros médicos a EU

Por otro lado, el presidente estadounidense aseguró que el pueblo iraní se encuentra en una “crisis humanitaria”, y detalló un plan con el que la Casa Blanca brindará “ayuda”.

En este sentido, aseguró que el dinero liberado (fondos iraníes que estaban congelados por EU o ingresos de su petróleo bajo una licencia temporal) será depositado a una cuenta en custodia controlada por Estados Unidos, desde la cual se autorizará la compra de alimentos y suministros médicos exclusivamente de su país.

Trump:



Despite their protestations and false statements to the contrary, coupled with the drumbeat of the Fake News, which is doing everything possible to make the U.S. Victory as small and insignificant as possible, Iran has fully and completely agreed to highest level Nuclear… pic.twitter.com/fidKqjx22w — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026

“Esta es una crisis humanitaria, y siento que es necesario ayudar, AHORA, antes de que sea demasiado tarde”, escribió Trump.

Ayer, el vicepresidente JD Vance aseguró que hubo “avances” con Irán tras los diálogos en Suiza mediados por Qatar y Pakistán, entre ellos, que el país persa autorizó el ingreso de inspectores nucleares.

No obstante, representantes iraníes negaron inmediatamente la veracidad de estas declaraciones, y aseguraron que nunca hubo una autorización en este sentido.

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