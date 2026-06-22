JD Vance afirma que hubo ‘avances’ en negociaciones con Irán, entre ellos retorno de inspectores nucleares

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, habló con la prensa sobre los "avances" reportados en diálogos con Irán.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que las conversaciones con Irán celebradas en Suiza dejaron una “base sólida” para alcanzar un acuerdo definitivo que permita poner fin al conflicto entre ambos países, y avanzar en asuntos nucleares, económicos y de seguridad regional.

En declaraciones a la prensa al término de la reunión, Vance informó que las partes lograron progresos importantes, aunque todavía existen puntos pendientes antes de concretar un pacto final.

JD Vance:



The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. pic.twitter.com/riROv2dCtS — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

El funcionario estadounidense señaló que los equipos técnicos continuarán trabajando durante el periodo de negociación establecido, que contempla un plazo de 60 días para definir un acuerdo más amplio.

Irán permitirá ingreso de registro de inspectores nucleares, según Vance

Uno de los principales avances, según el vicepresidente estadounidense, fue el compromiso de Irán para permitir nuevamente el ingreso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a sus instalaciones nucleares.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, habló con la prensa sobre los "avances" reportados en diálogos con Irán. ı Foto: Reuters

A este respecto, Vance dijo que las conversaciones para coordinar el regreso de los especialistas podrían iniciar de inmediato, después de la interrupción de estas actividades tras los ataques registrados el pasado 28 de febrero.

Además, Vance explicó que Washington e Irán acordaron establecer mecanismos para mantener abierto el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de energía.

Una bandera estadounidense en la sede en Suiza donde se llevaron a cabo los diálogos. ı Foto: Reuters

Indicó que el objetivo es crear canales de comunicación que permitan resolver futuras disputas sin una escalada militar.

Irán deberá asumir un rol relevante para contener a Hezbolá en Líbano

En cuanto a Líbano, Vance señaló que la situación continúa en desarrollo y sostuvo que Washington busca un escenario que preserve la soberanía territorial libanesa y, al mismo tiempo, garantice la seguridad de Israel.

JD Vance:



As Trump said, sometimes these ceasefires mean you are shooting a little bit less.



But we wanted to make sure that we have the proper coordination set up so that if there is shooting, if Hezbollah fires at Israel, or if Israel responds, we are actually talking to each… pic.twitter.com/ScH6fxDpEI — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

El vicepresidente estadounidense afirmó que será necesario coordinar acciones con las autoridades libanesas y que Irán tendrá un papel relevante para contener las actividades del grupo Hezbolá.

Finalmente, Vance aseguró que Estados Unidos mantiene comunicación constante con sus aliados regionales, incluidos Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, mientras continúan las conversaciones para definir los términos del posible acuerdo.

Las negociaciones contaron con la mediación de Pakistán y Qatar, cuyos gobiernos calificaron la primera sesión como positiva.

El vicepresidente de EU, JD Vance, observa mientras el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, habla tomando de la mano al primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. ı Foto: Reuters

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, destacó avances que podrían contribuir a la reducción de las hostilidades, mientras que ambos países impulsaron la creación de un comité de alto nivel para supervisar el proceso diplomático.

Con información de Europa Press y Clash Report.

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