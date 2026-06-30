Trump anuncia convención republicana extraordinaria en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la realización de una convención de medio término del Partido Republicano, un evento que, de acuerdo con su mensaje, sería sin precedentes en la historia política del país.

La reunión se llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre de 2026 en Dallas, Texas, y ha sido presentada como una concentración política y partidista con formato similar a un gran mitin nacional.

En su publicación, Trump destacó que el evento servirá para celebrar lo que llamó el “gran regreso estadounidense” y los supuestos logros de su agenda política, conocida como America First.

🚨 President Trump stuns America by announcing a FIRST EVER Republican Midterm Convention 🔥



THIS IS GOING TO BE HUGE pic.twitter.com/H4Qy6TL0gB — 🇺🇸TRUMP MAGA GIRL 🇺🇸 (@Qthe_17thletter) July 1, 2026

Trump aseguró en su mensaje que el evento servirá para destacar avances en temas como la reducción de impuestos, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la creación de empleos, el impulso al sector energético y la disminución de costos para la población, además de afirmar que Estados Unidos atraviesa una etapa de recuperación económica.

Asimismo, la reunión contempla la participación de trabajadores, empresarios, innovadores, cuerpos de emergencia y representantes de distintos sectores productivos, además de actividades de carácter político y de entretenimiento.

El propio mandatario describió el evento como un “rally” de gran escala, con el objetivo de proyectar unidad dentro del Partido Republicano y reforzar su presencia rumbo a los comicios legislativos.

El anuncio ha generado atención debido a que las convenciones nacionales del partido suelen realizarse en años de elecciones presidenciales, por lo que esta decisión representa un cambio en la dinámica tradicional del calendario político estadounidense.

Con este evento, el Partido Republicano busca posicionarse estratégicamente rumbo a unas elecciones que serán determinantes para el equilibrio político en Estados Unidos, al tiempo que Trump refuerza su papel como figura central dentro de la organización partidista.

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MSL