Trump pide al Congreso eliminar la ciudadanía por nacimiento tras fallo adverso de Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso iniciar de inmediato un proceso legislativo para eliminar la ciudadanía por nacimiento, luego de que la Corte Suprema rechazara su intento de restringir ese derecho constitucional.
A través de un mensaje en su red social Truth, el mandatario calificó la decisión del máximo tribunal como “una lástima” para el país y sostuvo que el Congreso puede corregir el resultado mediante una ley respaldada por el Ejecutivo.
“No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa”, escribió Trump. Además, ofreció su “apoyo total y absoluto” a cualquier iniciativa en ese sentido.
Critican a venezolanos por quejarse de donaciones: ‘Qué malagradecidos’ | VIDEOS
Corte Suprema rechaza intento de restringir ciudadanía por nacimiento
La postura de Trump surgió horas después de que la Corte Suprema, por una votación de seis magistrados contra tres, ratificara la vigencia del principio que reconoce como ciudadanos estadounidenses a las personas nacidas en territorio nacional, con excepciones limitadas.
El fallo confirmó decisiones previas de tribunales inferiores que habían bloqueado la orden ejecutiva firmada por Trump el primer día de su segundo mandato. La medida instruía a las autoridades federales a negar la ciudadanía a menores cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales.
De acuerdo con la agencia Reuters, la resolución representa el segundo gran revés judicial para el mandatario este año, después de que la misma corte invalidara en febrero sus aranceles globales.
Asimismo, la decisión llega a pocos días de la conmemoración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.
En la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John Roberts, defendió la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil.
El magistrado sostuvo que la ciudadanía constituye “el derecho a tener derechos” y recordó que sus redactores extendieron esa garantía a toda persona nacida libre en territorio estadounidense.
Por otra parte, la administración Trump argumentó que los hijos de personas sin ciudadanía o con estatus migratorio temporal no están plenamente sujetos a la jurisdicción estadounidense y, por tanto, no deberían recibir automáticamente la nacionalidad.
Sin embargo, la Corte concluyó que existen escasos fundamentos legales para esa reinterpretación.
Diversos estudios citados por medios internacionales estimaron que la orden presidencial habría afectado a alrededor de 250 mil bebés cada año, incluidos hijos de migrantes indocumentados, estudiantes extranjeros y personas que esperaban obtener la residencia permanente.
Con información de Reuters, Europa Press y Associated Press.
Te puede interesar:
- Trump afirma que podría no renovar el T-MEC; advierte que van por drogas ‘que entran por tierra’
- Trump nomina a Lance Schroyer como director del ICE
- Qué es la ciudadanía por nacimiento que Donald Trump ordenó eliminar de Estados Unidos
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am