Trump pide al Congreso eliminar la ciudadanía por nacimiento tras fallo adverso de Corte Suprema

Trump arremete contra fallo que mantiene la ciudadanía por nacimiento en EU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso iniciar de inmediato un proceso legislativo para eliminar la ciudadanía por nacimiento, luego de que la Corte Suprema rechazara su intento de restringir ese derecho constitucional.

A través de un mensaje en su red social Truth, el mandatario calificó la decisión del máximo tribunal como “una lástima” para el país y sostuvo que el Congreso puede corregir el resultado mediante una ley respaldada por el Ejecutivo.

Al frente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un evento en Washington DC. ı Foto: Reuters

“No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa”, escribió Trump. Además, ofreció su “apoyo total y absoluto” a cualquier iniciativa en ese sentido.

Corte Suprema rechaza intento de restringir ciudadanía por nacimiento

La postura de Trump surgió horas después de que la Corte Suprema, por una votación de seis magistrados contra tres, ratificara la vigencia del principio que reconoce como ciudadanos estadounidenses a las personas nacidas en territorio nacional, con excepciones limitadas.

El fallo confirmó decisiones previas de tribunales inferiores que habían bloqueado la orden ejecutiva firmada por Trump el primer día de su segundo mandato. La medida instruía a las autoridades federales a negar la ciudadanía a menores cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales.

De acuerdo con la agencia Reuters, la resolución representa el segundo gran revés judicial para el mandatario este año, después de que la misma corte invalidara en febrero sus aranceles globales.

La Corte Suprema de EU, en una vista exterior. ı Foto: Reuters

Asimismo, la decisión llega a pocos días de la conmemoración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

En la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John Roberts, defendió la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil.

Una persona con una gorra con la leyenda Make America Great Again (MAGA), emblema de la administración de Donald Trump, frente a la Corte Suprema. ı Foto: Reuters

El magistrado sostuvo que la ciudadanía constituye “el derecho a tener derechos” y recordó que sus redactores extendieron esa garantía a toda persona nacida libre en territorio estadounidense.

Por otra parte, la administración Trump argumentó que los hijos de personas sin ciudadanía o con estatus migratorio temporal no están plenamente sujetos a la jurisdicción estadounidense y, por tanto, no deberían recibir automáticamente la nacionalidad.

Aspecto de los jueces de la Corte Suprema de EU. ı Foto: Reuters

Sin embargo, la Corte concluyó que existen escasos fundamentos legales para esa reinterpretación.

Diversos estudios citados por medios internacionales estimaron que la orden presidencial habría afectado a alrededor de 250 mil bebés cada año, incluidos hijos de migrantes indocumentados, estudiantes extranjeros y personas que esperaban obtener la residencia permanente.

Con información de Reuters, Europa Press y Associated Press.

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