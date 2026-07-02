Niño muere de rabia tras despertar con un murciélago en la boca en Canadá

El fallecimiento de un niño de 11 años, ocurrido después de haber despertado con el animal sobre su rostro mientras dormía, fue descrito en un informe publicado por la revista de la Asociación Médica Canadiense.

El caso médico documentado en Canadá volvió a poner el foco sobre los riesgos de la rabia y la importancia de buscar atención médica inmediata tras cualquier contacto con un animal que pueda tener esta enfermedad.

El caso ocurrió durante el verano de 2024, cuando el menor se encontraba con su familia en una cabaña ubicada al norte de Ontario. De acuerdo con el reporte, el niño despertó al sentir un murciélago muy cerca de su boca y lo apartó de inmediato. Su padre logró capturar al animal y posteriormente lo liberó, afirmó que no encontraron señales evidentes de mordeduras o arañazos.

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El contacto con el menor sucedió mientras dormía ı Foto: Pexels

Así sucedió el caso

Al no observar lesiones visibles ni un comportamiento inusual del murciélago, la familia decidió no acudir a un servicio médico. Sin embargo, días después el menor comenzó a presentar hormigueo y entumecimiento en el lado derecho del rostro.

En un primer momento fue evaluado por síntomas compatibles con una parálisis de Bell, una afección que suele ser temporal. Más tarde acudió nuevamente al hospital debido a vómitos, dolor al tragar y una mayor debilidad facial. Durante la exploración médica también se detectaron úlceras en las encías y afectación de un nervio facial.

Fue entonces cuando los familiares recordaron el episodio ocurrido con el murciélago y lo informaron a los médicos. No obstante, inicialmente el menor fue dado de alta con un diagnóstico presuntivo de gingivoestomatitis herpética.

Al día siguiente regresó al hospital con un cuadro mucho más grave. Además de la debilidad facial, desarrolló fiebre, dificultad para hablar y tragar, confusión y alucinaciones visuales. Su estado de salud empeoró rápidamente, por lo que fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y conectado a un respirador.

Pese a los esfuerzos médicos, el deterioro neurológico avanzó de forma irreversible. Finalmente, el soporte vital fue retirado y el niño falleció acompañado por su familia, según detalla el informe clínico.

El menor fue ingresado a terapia intensiva ı Foto: Pexels

¿Qué es la rabia?

La rabia es una enfermedad viral que afecta directamente al sistema nervioso y se transmite principalmente mediante la saliva de animales infectados. El contagio puede producirse por mordeduras, arañazos o cuando la saliva entra en contacto con mucosas o heridas abiertas.

De acuerdo con la información incluida en el reporte médico, la mayoría de los casos en humanos provienen del contacto con animales infectados. La enfermedad puede prevenirse mediante la aplicación oportuna de la vacuna posterior a la exposición.

Una vez que aparecen los síntomas neurológicos, la rabia es considerada prácticamente mortal en todos los casos. Por ello, los especialistas subrayan que cualquier contacto con murciélagos u otros animales potencialmente portadores debe ser valorado por personal médico, aun cuando no existan heridas visibles.

Murciélagos ı Foto: Pexels

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