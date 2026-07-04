Pipa de gas explota tras chocar contra caseta de peaje en India; deja 5 muertos | VIDEO

Una pipa que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) protagonizó un aparatoso accidente al impactarse contra una caseta de peaje en el estado de Uttar Pradesh, India, donde la posterior explosión provocó la muerte de al menos cinco personas, dejó varios heridos y redujo a cenizas decenas de vehículos.

El siniestro ocurrió el pasado 26 de junio en el distrito de Kaushambi, sobre una autopista que conecta las ciudades de Kanpur y Pratapgarh. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que el vehículo de carga perdió el control antes de estrellarse contra la estructura de la caseta.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el conductor presuntamente intentó rebasar otro vehículo, pero terminó impactándose contra el muro de contención y volcó sobre la zona de cobro.

Tras el choque, el combustible comenzó a escapar del tanque y, segundos después, se registró una potente explosión que generó una enorme bola de fuego.

🇮🇳 | Un camión cisterna con gas licuado de petróleo choca y explota tras perder el control en un peaje en la India, dejando varias víctimas mortales y heridos. pic.twitter.com/wwSQvFxTN3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 4, 2026

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo las llamas envolvieron rápidamente la caseta de peaje y alcanzaron a varios vehículos que se encontraban detenidos en el lugar, mientras automovilistas y trabajadores intentaban ponerse a salvo.

Autoridades de India confirmaron que el accidente dejó cinco personas fallecidas, entre ellas el conductor de la pipa, además de siete personas lesionadas, varias con quemaduras de consideración. Entre las víctimas también se encontraban empleados que laboraban en la caseta de peaje.

El incendio provocado por la explosión consumió al menos 16 motocicletas y dos automóviles, además de causar severos daños en la infraestructura del punto de cobro. Equipos de emergencia acudieron al sitio para sofocar las llamas, atender a los heridos y asegurar la zona.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar con precisión las causas del accidente; sin embargo, los primeros indicios apuntan a que la unidad perdió el control mientras realizaba una maniobra de rebase.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL