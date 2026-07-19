Se registran disturbios en Buenos Aires tras derrota de Argentina en la final del Mundial | VIDEO

Disturbios en Buenos Aires tras derrota de Argentina en la final del Mundial.

La derrota de la selección de Argentina en la final de la Copa Mundial frente a España derivó en una serie de disturbios en el centro de Buenos Aires, donde alrededor 15 personas fueron detenidas tras enfrentamientos entre aficionados y la Policía.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni cayó 1-0 en tiempo extra luego de un partido en el que destacó el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, ante una selección española que aprovechó el desgaste de los sudamericanos para conseguir su segunda Copa.

Pese a la tristeza entre los aficionados por el resultado, miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires en respaldo a su Selección, y se concentraron en el Obelisco entre cánticos y banderas.

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Sin embargo, la situación cambió cuando, por la frustración, se registraron agresiones en contra agentes de policía, que respondieron con camiones hidrantes para dispersar a la multitud.

Como saldo preliminar, entre 12 y 15 personas fueron detenidas. Asimismo, se reportó que siete policías resultaron lesionados durante los disturbios y tres civiles sufrieron heridas, de acuerdo con los periódicos Clarín y La Nación

🚨 #ALERTA | La policía dispersa a las personas en medio de disturbios en el Obelisco de Buenos Aires, Argentina. Hay 12 detenidos. pic.twitter.com/3eCjSziLae — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 20, 2026

Milei anuncia feriado nacional en Argentina

Pese a la derrota ante España, el presidente de Argentina, Javier Milei anunció un eventual feriado nacional para celebrar el subcampeonato en la Copa del Mundo de la selección comandada por Lionel Messi.

A través de la red social X, el mandatario señaló que el plantel albiceleste y el cuerpo técnico definirán el día de la celebración junto a sus hinchas. Se prevé que la selección regrese a Argentina este lunes.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, escribió.

En ese sentido, en entrevista con Radio Mitre, Milei reconoció al seleccionado argentino y sostuvo que “cuando ellos decidan qué día quieren utilizar para celebrar, ese día va a ser declarado feriado nacional”.

Previamente, el mandatario dedicó un mensaje a la selección de Argentina, que cerró su participación en el Mundial con un marcador 1-0 en favor de España y la expulsión de Enzo Fernández, que dejó al equipo con 10 hombres en la final.

“Muchas gracias jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”, escribió en un posteo en X.

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Con información de César Huerta.

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