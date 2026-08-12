Padre de José Fernando Patiño es localizado sin vida entre los escombros, tras terremoto en Colombia

Este 10 de agosto se registró un sismo con magnitud de 7.4 grados en Colombia, dejando muchos daños materiales, muertes y personas desaparecidas; el padre del periodista José Fernando Patiño es una de las más de 200 víctimas letales.

El epicentro del sismo registrado el pasado lunes fue San José del Palmar, Chocó, por lo que hasta el momento las labores de rescate continúan activas en diversos municipios de Colombia.

Entre las historias de éxito de rescate en Colombia se encuentran Diana Troncoso y Daniela Largo, dos mujeres que fueron rescatadas con vida tras permanecer más de 24 horas debajo de los escombros de edificios colapsados.

Pese a que se han tenido distintos rescates de personas que quedaron atrapadas bajo los edificios derrumbados en Colombia, hay otras historias que no terminaron de manera afortunada.

Localizan al padre de José Fernando Patiño sin vida

El 11 de agosto el periodista José Fernando Patiño compartió que su padre, de 78 años de edad, se encontraba desaparecido, y precisó que había dado señales de vida, por lo que pidió el apoyo de las personas para poder localizarlo.

Pese a que en algún momento apuntó que le habían indicado que su padre se encontraba en una clínica cercana, posteriormente informó que cuando llegó a dicho lugar no se encontraba enlistado, por lo que continúo con la búsqueda.

Hace algunas horas el también conductor informó que su padre, Darío Patiño Rivera, fue localizado sin vida entre los escombros del edificio Torres del Limonar ubicado en Cali en el que se encontraba cuando ocurrió el sismo.

El periodista Carlos Aponte llegó a los restos del edificio Torres del Limonar, en el sur de Cali, donde sus padres y su sobrina quedaron atrapados entre los escombros. Asegura que las señales de las cámaras térmicas indican que su familia permanece con vida. #MañanasBlu pic.twitter.com/YT9eidYF06 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 11, 2026

El periodista compartió una fotografía de su padre para informar la terrible noticia a sus seguidores: “Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros” se lee en la descripción.

Agradeció a las personas que se encuentran trabajando en las zonas de desastre, por ayudarlos en el proceso de localizar a su padre durante la catástrofe, así como a quienes les ofrecieron su apoyo y compañía.

“En medio de este dolor tan profundo, queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos” apuntó el comunicador.

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