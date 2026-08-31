VIDEO de rayo que mató a mujer en playa de Brasil

Mujer pierde la vida en playa de Brasil tras ser alcazada por un rayo

En redes sociales circula un video en el que se puede ver el momento exacto en el que un rayo termina con la vida de una mujer que se encontraba en una playa de Brasil.

En video grabado por una cámara de seguridad el pasado 28 de agosto en la playa de Pinheira en Palhoça, Brasil, alrededor de las 18:00 horas, se aprecia cómo una mujer recibe una descarga eléctrica.

De acuerdo con la información de medios nacionales, la autenticidad del video fue confirmada por el Departamento de Bomberos brasileño, mientras que una amiga de la mujer fue quien confirmó la pérdida de quien aparece en el video.

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Raio atinge mulher em praia de Santa Catarina pic.twitter.com/ucteluGq3w — NO RADAR RIBEIRÃO (@LucinhoMendes) August 30, 2026

Mujer muere por rayo en playa de Brasil

La mujer que lamentablemente perdió la vida fue identificada por una amiga, y esta era Edinara Gonçalves Areze de 39 años de edad, quien era originaria de Rio Grande do Sul.

Notícias da globo compartió que Gonçalves Areze recientemente había renunciado a su trabajo en una imprenta recientemente debido a que planeaba mudarse con su pareja sentimiental a la costa de Santa Catarina.

Pese a que luego de ser alcanzara por el rayo fue trasladada a un hospital, Edinara perdió la vida el 29 de agosto, por lo que sus familiares y amigos velaron su cuerpo el 30 de agosto.

Edinara Gonçalves Areze ı Foto: Redes Sociales

Además de la ayuda que recibió de manera inmediata por las personas que se encontraban en el lugar, el personal de la Unidad de Atención de Urgencias (UPA) de Praia do Sonho brindó primeros auxilios a Edinira.

El Departamento de Salud del Estado de Santa Catarina informó que Edinira fue trasladada por el Servicio Móvil de Urgencias (SAMU), e ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Hospital Regional de São José ı Foto: Especial

Pese a haber sido trasladada en estado grave y permanecer bajo cuidado del equipo médico; quienes brindaron en apoyo necesario a la paciente, la dirección del Hospital Regional de São José confirmó que Edinara perdió la vida por la mañana del sábado.

En caso de que exista una alerta por tormentas eléctricas, como medidas de precaución se recomienda refugiarse al interior de un edificio, evitar lugares altos, no permanecer en espacios abiertos grandes, evitar el contacto con agua y no refugiarse en automóviles.

⛈️ Durante una tormenta eléctrica, evita zonas abiertas, refúgiate en lugares seguros y sigue las recomendaciones de emergencia 🚨#PrepárateYActúa #Lluvias2026 pic.twitter.com/ekPjPhCqDE — Comisión de Infraestructura Carretera Guerrero (@CicaegG) August 30, 2026

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