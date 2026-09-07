Autobus escolar en Cabo Verde cae a barranco y deja al menos 25 muertos

El sábado se registró una tragedia en Cabo Verde, pues un autobus escolar cayó a lo profundo de un barranco, dejando a decenas de personas lesionalas, y al menos 25 lamentables muertes.

Un autobus escolar en el que viajaban más de 30 personas que regresaban a la ciudad de São Filipe de Fogo, Cabo Verde, después de una excursión, se salió de la carretera y cayó a un barranco.

Este trágico accidente tuvo como saldo le pérdida de al menos 25 personas, entre las que se encuentran menores de edad y el conductor, quien organizó la excursión anual que era un regalo para las y los estudiantes.

Autobus escolar cae a barranco en Cabo Verde ı Foto: Especial

Equipos de emergencia fueron los encargados de rescatar a las víctimas que se encontraban entre los escombros, y hasta el momento aproximadamente 12 personas se encuentran en un hospital, dos de ellas en estado grave.

En entrevista con el medio TVC, el presidente de Cabo Verde, José María Neves, precisó que brindarán apoyo psicológico a los familiares de las víctimas del accidente vehicular, y a los afectados.

“Esto es una inmensa tragedia” dijo José María Neves, quien precisó que es aún más grave porque las personas del accidente son en su mayoría jóvenes y adolescentes, y que decenas de familias se vieron afectadas con la catástrofe.

Apuntó que se están realizando las investigaciones correspondientes para determinar la causa del accidente vehicular, esto con la finalidad de evitar que se registre una catástrofe similar en el futuro.

Algunas de las personas que lamentablemente perdieron la vida ya fueron enterradas, y ante esta tragedia nacional para Cabo Verde, se declararon dos días de luto después del accidente.

Autobus escolar cae a barranco en Cabo Verde ı Foto: Especial

Vozinha envía condolencias por el accidente de Cabo Verde

El arquero de Colo Colo, Vozinha, envió sus condolencias a las familias que resultaron afectadas con el accidente automovilístico registrado este fin de semana en la isla de Fogo, Cabo Verde.

“Hoy, el silencio pesa mucho en Cabo Verde. A las familias, a la isla de Fogo y a todo nuestro pueblo, mi solidaridad y mis oraciones. Que Dios consuele los corazones y dé descanso eterno a quienes partieron” se lee en la publicación del portero caboverdiano.

Comunicado de Vozinha ı Foto: @vozinha1

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