¿Cómo murió doña Blanca Pardo, la mujer de 72 años víctima de abuso?

Un terrible caso de abuso está causando indignación en Colombia y en varios países, pues una mujer de 72 años de edad fue víctima de violencia sexual y física, lo que derivó en su fallecimiento.

Doña Blanca Emeria Pardo Rosero era una mujer que residía en el campo, en la comunidad de San Bernardo, Nariño, Colombia, y el domingo 30 de agosto perdó la vida tras ser víctima de violencia física y sexual.

Por la tarde del sábado una de las hijas de doña Blanca Pardo acudió a su hogar debido a que no podían establecer comunicación con ella, y al llegar se encontró con una terrible escena.

Blanca Emeria Pardo Rosero, víctima de abuso en Colombia ı Foto: Redes Sociales

¿Cómo murió Doña Blanca Pardo?

En el videopodcast Vamos pa’ eso, Jenny, una de las hijas de Blanca Emeria Pardo, cuenta que doña Blanca Pardo fue la encargada de criar a sus seis hijos en el campo prácticamente sola.

Jenny dijo que en mayo doña Blanca se lesionó luego de caerse cuando iba a darle de comer a unos patos y se fracturó la muñeca, por lo que tuvo una cirugía; sin embargo, a los 20 días viajó a Pasto para llevar unos quesos a sus clientes, y en esa ocasión la atropelló una moto y se volvió a fracturar la mano.

Debido a esto los hijos de doña Blanca comenzaron a mantener comunicación más constante con ella, con la finalidad de cerciorarse de que se encontraba bien, o para saber si necesitaba ayuda con algo.

El 29 de agosto los hijos de doña Blanca Pardo no pudieron mantener contacto con ella, por lo que una de sus hijas acudió al lugar en el que vivía para saber cómo se encontraba, y posteriormente esta envió un video al chat grupal de la situación.

Doña Blanca Pardo ı Foto: Especial

En el video se mostraba cómo localizó a su madre al llegar al domicilio, quien se encontraba en el suelo, y su ropa estaba tirada en el suelo cerca de ella: “Mamita, ¿quién le hizo esto?” se escucha entre sollozos y lamentos.

Doña Blanca Pardo se encontraba completamente desnuda en el suelo de su vivienda, ubicada en la vereda Plazuelas de San Bernardo, y en su cuerpo se notaban signos de violencia, por lo que fue trasladada a la clínica más cercana.

El personal de la clínica preguntaron qué había pasado, y los enfermeros del lugar, quienes la conocían, lloraron al ver el estado en el que se encontraba; además, tras un chequeo les indicaron que tenía signos de abuso sexual.

Doña Blanca fue reminita a un hospital de Pasto, y pese a que recibió atención médica, debido al estado en el que se encontraba, y una posible hipotermia, perdió la vida por la mañana del 30 de agosto sin poder indicar quién fue el responsable.

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