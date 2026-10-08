Maduro enfrentará más cargos en EU

Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela durante 13 años, y Cilia Flores fueron capturados por EU en su casa en Caracas el 3 de enero y trasladados a Nueva York.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, podrían enfrentar nuevos cargos por presuntas torturas contra ciudadanos estadounidenses encarcelados en ese país, informó ayer CNN.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por la cadena, fiscales de Nueva York preparan acusaciones relacionadas con la detención de más de una docena de estadounidenses durante el gobierno de Nicolás Maduro, consideradas ilegales por Washington.

Los nuevos señalamientos se sumarían a los cargos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión y conspiración para poseer armas destructoras. El exmandatario también enfrenta acusación por narcoterrorismo.

TE RECOMENDAMOS: Por funciones adictivas Florida exige a Meta proteger a menores de edad

CNN señaló que los cargos podrían anunciarse este jueves y extenderse a otras personas presuntamente involucradas en las torturas.

Ese mismo día, el juez Alvin Hellerstein celebrará una audiencia sobre la petición de arresto domiciliario de Cilia Flores, cuyos abogados aseguran que su salud cardiaca se ha deteriorado durante su encarcelamiento.

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde enero, tras su captura por fuerzas estadounidenses. Ambos se declararon no culpables de los cargos.