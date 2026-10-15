¡Que siempre no! Fusilamiento de Nidal Hasan no se transmitirá en vivo, confirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Dolanld Trump, informó que la transmisión en vivo de la ejecución del expsiquiatra del ejército estadounidense, Nidal Hasan, queda cancelada y compartió la razón.

Tras asegurar que el fusilamiento de Nidal Hasan sería transmitido en vivo, el presidente estadounidense canceló la esta decisión luego de recibir varias críticas por parte de los ciudadanos de su país y del mundo entero.

De acuerdo con Donald Trump, aunque la transmisión en vivo será cancelada, el fusilamiento de Nidal Hasan por el tiroteo de Fort Hood en 2009 continuará como estaba previsto.

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Pese a que aseguró que la transmisión en vivo de la ejecución funcionaría como un “fuerte elemento disuasorio para que el mundo presenciara cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan”, ahora solamente los familiares de las víctimas podrán presenciar esta sentencia en persona.

“Muchas personas buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir, ni por transmisión en directo ni por ningún otro medio visual. Morirá, según lo previsto, por fusilamiento, pero este evento no será transmitido” escribió por medio de la red social Truth el presidente estadounidense.

Nidal Malik Hasan, a former U.S. Army Major turned traitor, is a very bad and evil man, who killed 13 people, including a pregnant soldier, who died, along with her unborn son, and injured, very seriously, 32 more innocent people. Barack Hussein Obama’s Federal Bureau of… pic.twitter.com/WRR3OVxC4R — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 15, 2026

¿Por qué será ejecutado Nidal Hasan?

Nidal Malik Hasan nació el 8 de septiembre de 1970 en Arlington County, Virginia, Estados Unidos, y previo a cometer el crimen por el cual será ejecutado se desempeñaba como mayor del Ejército de los Estados Unidos.

Nidal Hasan fue declarado culpable y condenado a muerte en 2013, y fue hasta abril del 2025 cuando todos los recursos de apelación con los que disponía fueron agotados, razón por la cual su ejecución se fijó para el 3 de diciembre del 2026.

Luego de servir durante 25 años al ejército, el 5 de noviembre del 2009, Nidal Hasan mató a 13 soldados estadounidenses e hirió a otros 32 durante un tiroteo realizado e la base militar Fort Hood, ubicada en Texas.

Nidal Hasan ı Foto: Especial

El fusilamiento del expsiquiatra militar será el primero en realizarse por un pelotón de fusilamiento militar desde la Segunda Guerra Mundial, pues el crimen cometido por Hasan es consuderado el más mortífero fuera de combate.

El fusilamiento es una de las formas de ejecución menos frecuentes en Estados Unidos, y solamente está permitida en Carolina del Sur, Idahó, Misisipi, Oklahoma y Utah.

Debido a que la ejecución militar debe ser aprobada por el presidente de Estados Unidos, Donal Trump firmó la orden ejecutiva debido a que consideró que la pena capital es “una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”.

Nidal Hasan ı Foto: Especial

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