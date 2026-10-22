Declaran muerto a un bebé y lo encuentran vivo horas después en la morgue

Un menor fue localizado con vida en la morgue

La historia de Vincent Fiordilino conmocionó a una familia en Estados Unidos y abrió cuestionamientos sobre lo ocurrido durante la atención médica de un niño pequeño. Lo que comenzó como una emergencia por ahogamiento terminó en un episodio inesperado: horas después de que un médico certificara su muerte, el menor fue encontrado con vida en la morgue de un hospital.

El caso ocurrió el 8 de febrero de 2026 en Gilbert, Arizona, durante una reunión familiar para ver el Super Bowl. Vincent, que tenía alrededor de 18 meses, fue localizado boca abajo en la piscina de su casa y trasladado de urgencia al Mercy Gilbert Medical Center. Pese a los esfuerzos iniciales, el personal médico informó que había fallecido.

Sin embargo, las dudas sobre su estado no terminaron con esa declaración. La madre del pequeño, Alexus Fiordilino, relató meses después los momentos que vivió junto a su hijo y las circunstancias que rodearon el hallazgo. Ahora, mientras el niño continúa su recuperación, la familia prepara acciones legales contra el hospital y el médico que atendió el caso.

Alexus Fiordilino says her toddler, Vincent, was pronounced dead at an Arizona hospital, then found breathing in the morgue hours later. He’ll need lifelong care for brain damage, and a lawsuit is planned. “I just want justice for my son,” she told @JesseWeberLive. pic.twitter.com/V8Ag81xs8a — NewsNation (@NewsNation) October 22, 2026

¿Qué pasó con Vincent Fiordilino?

De acuerdo con un informe del Departamento de Policía de Gilbert, Vincent fue declarado muerto por el médico Aryan Toosi a las 18:20 horas del 8 de febrero, después de ser ingresado al hospital por el incidente en la piscina.

Alexus Fiordilino contó a medios locales que su suegra advirtió que el niño parecía seguir respirando cuando se acercó para despedirse de él. Según su testimonio, el personal médico respondió que los sonidos que percibían podían ser normales.

El reporte policial también señaló que los agentes observaron movimientos que parecían respiraciones, aunque fueron atribuidos por el personal médico a la respiración agónica, un patrón respiratorio anormal que puede presentarse en situaciones críticas.

La situación dio un giro cerca de las 23:52 horas, cuando trabajadores forenses llegaron para recoger el cuerpo y descubrieron que Vincent todavía respiraba. El pequeño fue trasladado en helicóptero a un hospital infantil de Phoenix para recibir atención especializada.

Más de ocho meses después, su madre confirmó que el menor continúa recuperándose, aunque enfrenta graves lesiones cerebrales y dificultades para realizar funciones básicas.

El abogado de la familia anunció que presentará una denuncia formal contra el médico y el hospital por posibles irregularidades relacionadas con la información médica que llevó a suspender los esfuerzos de reanimación.

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LMCT